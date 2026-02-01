Στα αρχεία του Έπσταϊν ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ - Οι εικόνες που τον «καίνε»

Μπλεγμένος στην υπόθεση Έπσταϊν φέρεται να είναι ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, όπως προδίδουν νέες εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τα νέα αρχεία και τις εικόνες που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την Παρασκευή (30/1) για την υπόθεση Έπσταϊν, ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Melania για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μπρετ Ράτνερ, εμφανίζεται να αγκαλιάζει μια νεαρή γυναίκα, δίπλα στον σεξουαλικό παραβάτη και μια άλλη κοπέλα.

Στη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε, τα πρόσωπα των δύο γυναικών είναι καλυμμένα ενώ η ημερομηνία που τραβήχτηκε παραμένει ασαφές, με πιθανό το ενδεχόμενο να ήταν στην ίδια τοποθεσία με τις φωτογραφίες του Ράτνερ και του Επστάιν μαζί με τον επίσης εκλιπόντα Γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρουνέλ, οι οποίες κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο.

#BREAKING NEW: Video from Epstein dancing with a girl (🎥1)



NEW: Epstein plays catch with girls in his kitchen. (🎥2)



NEW: Brett Ratner, the director of the new documentary Melania, with Jeffrey Epstein and two young girls. 📸 pic.twitter.com/02np6BFAKm — The World War (@TheWorldWar12) January 31, 2026

Οι εικόνες αυτές αποτελούν μέρος μιας σειράς εκατομμυρίων αρχείων που σχετίζονται με τον αποθανόντα σεξουαλικό παραβάτη, ο οποίος πέθανε υπό κράτηση το 2019, ενώ περίμενε τη δίκη του για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας και εκμετάλλευσης.

Τα αρχεία βγήκαν στη δημοσιότητα την ίδια χρονική περίοδο που προβάλλεται η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Melania, το οποίο παρουσιάζει παρασκήνια της ζωής της Μελάνια Τραμπ τις ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του συζύγου της τον Ιανουάριο του 2025.

Σημειώνεται πως είναι το πρώτο έργο του Ράτνερ από τότε που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση στο απόγειο του κινήματος #MeToo το 2017. Ο Ράτνερ τότε είχε αρνηθεί τις κατηγορίες.