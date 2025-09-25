Starbucks: 900 απολύσεις και 124 λιγότερα καταστήματα - Τελεσίγραφο στο προσωπικό

Η Starbucks ανακοίνωσε την Πέμπτη (25/9) την απόλυση περίπου 900 υπαλλήλων εκτός λιανικής και τον σχεδιασμό για το κλείσιμο εκατοντάδων καταστημάτων σε ΗΠΑ και Καναδά, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιάρθρωσης. Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική περικοπή προσωπικού μέσα στο 2025, καθώς η εταιρεία επιχειρεί να ανακάμψει από μια παρατεταμένη περίοδο μειωμένων πωλήσεων.

Οι ειδοποιήσεις προς τους εργαζομένους των οποίων οι θέσεις καταργούνται αναμένεται να σταλούν νωρίς την Παρασκευή, ενώ οι ανακοινώσεις για τα καταστήματα που θα κλείσουν θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το dailymail.com, η απόφαση βασίζεται σε εσωτερική ανασκόπηση της απόδοσης των σημείων πώλησης, η οποία έδειξε ότι αρκετά καταστήματα δεν πληρούν τους οικονομικούς στόχους ή δεν προσφέρουν την εμπειρία που προσδοκούν οι πελάτες.

Σε επιστολή του προς τους εργαζομένους, ο Διευθύνων Σύμβουλος Brian Niccol τόνισε ότι η εταιρεία επιδιώκει να μεταμορφώσει τα καταστήματα Starbucks σε πιο φιλόξενους χώρους, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες όπως έντυπες εφημερίδες, απλοποιημένο μενού και σερβίρισμα καφέ σε κεραμικές κούπες.

«Κάθε χρόνο ανοίγουμε και κλείνουμε καταστήματα για διάφορους λόγους, από την οικονομική απόδοση έως τη λήξη των μισθωτηρίων. Αυτή η ενέργεια είναι πιο εκτεταμένη και γνωρίζουμε ότι θα επηρεάσει συνεργάτες και πελάτες», ανέφερε ο Niccol.

Η Starbucks αναμένει να κλείσει το οικονομικό έτος με 18.300 καταστήματα στη Βόρεια Αμερική, αριθμός μειωμένος κατά 124 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η τελευταία φορά που η εταιρεία συρρίκνωσε το δίκτυό της σε ετήσια βάση ήταν εξαιρετικά σπάνια, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της παρούσας στρατηγικής.

Ο Niccol, γνωστός για την επιτυχημένη αναδιάρθρωση της Chipotle, ανέλαβε τα ηνία της Starbucks πριν από έναν χρόνο με στόχο την αναζωογόνηση της μάρκας. Υπό την ηγεσία του, η Chipotle διπλασίασε τα έσοδα και τα κέρδη της, ενώ η μετοχή της σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο. Η Starbucks ελπίζει σε αντίστοιχη πορεία, καθώς αντιμετωπίζει έξι συνεχόμενα τρίμηνα πτώσης πωλήσεων.

Η εταιρεία δεσμεύτηκε να προσφέρει πακέτα αποζημίωσης και υποστήριξης στους επηρεαζόμενους υπαλλήλους, επισημαίνοντας ότι τα καταστήματά της παραμένουν πυλώνες των τοπικών κοινοτήτων.

Πηγή: Dailymail.com