Στη Daily Mail ο θάνατος της Μαρίσσας Λαιμού: «Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια κατά του NHS»

Η οικογένεια της Μαρίσας Λαϊμού, η οποία βρέθηκε νεκρή στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, καταγγέλλει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), λέγοντας ότι «την άφησε να πεθάνει».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οικογένειά της, τις ημέρες πριν από το θάνατό της, η Μαρίσα εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για την υγεία της σε δύο έγκριτα νοσοκομεία του Λονδίνου - συμπεριλαμβανομένου ενός στο οποίο μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο - αλλά οι γιατροί τελικά αποφάσισαν να της δώσουν εξιτήριο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Μαρίσα είχε επιβαρυμένο ιστορικό με την υγεία της καθώς είχε ξεπεράσει τον καρκίνο του μαστού και μια εξαιρετικά σπάνια ασθένεια του αίματος τους μήνες πριν από το θάνατό της.

Η οικογένεια Λαϊμού , μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας, σχεδιάζει τώρα να προσφύγει στη δικαιοσύνη, όπως επιβεβαίωσε ένας συγγενής της στη Daily Mail, προσθέτοντας: «Φυσικά θα τους μηνύσουν. Πρόκειται για 100% αμέλεια. Η Μαρίσα χάθηκε εξαιτίας τους».

Δεν θα ήταν δύσκολο να την κρατήσουν για μια νύχτα. Θα μπορούσαν να την παρακολουθήσουν, να της χορηγήσουν αντιβιοτικά, θα την είχαν σώσει. Πήγε στο σωστό μέρος για θεραπεία. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει».

Ο συγγενής, ο οποίος μίλησε με τους θλιμμένους γονείς της κας Λαϊμού, πρόσθεσε: «Η Μαρίσα σώθηκε από τον καρκίνο και τώρα συνέβη αυτό. Έχασε τη ζωή της σε λίγες ώρες. Καμία μητέρα δεν πρέπει να θάβει το κοριτσάκι της».

Μαρίσα Λαϊμού: Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό

Η Μαρίσα Λαϊμού, ηθοποιός θεάτρου, είχε πρόσφατα επιστρέψει στο Λονδίνο μετά από καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά της στο ελληνικό θέρετρο του Πόρτο Χέλι, όπου ήταν «απόλυτα καλά».

Άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου, με ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα λοίμωξης, τα οποία επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η οικογένεια αναφέρει ότι η κυρία Λαϊμού, κάλεσε ασθενοφόρο και ο γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39 °C, αλλά εκείνη αποφάσισε να μείνει στο σπίτι και είπε ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν αισθανόταν καλά την επόμενη μέρα.

Ωστόσο, την επόμενη μέρα το πρωί, η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί, οπότε πήγε στο Leaders in Oncology Care (LOC), στην περίφημη Harley Street του Λονδίνου, όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία εκεί.

Οι γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν ενδοφλέβια αντιβιοτικά και αντιισταμινικά φάρμακα. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να την μεταφέρει στο University College London Hospital (UCLH).

Εκεί, οι νοσοκόμες, και όχι οι γιατροί, της έκαναν εξετάσεις και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν χρειαζόταν να μείνει στο νοσοκομείο.

Ένας φίλος της οικογένειας εξήγησε: «Η Μαρίσα πήγε εκεί και την εξέτασε μια νοσοκόμα. Της έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος και της χορήγησαν ορό. Αυτή απλά περίμενε εκεί. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. της έκαναν τις εξετάσεις αίματος.

Περίμενε και έστειλε μερικά μηνύματα στη φίλη της λέγοντας: «Κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, εξακολουθώ να έχω φαγούρα, νιώθω ζαλάδα, δεν αισθάνομαι καλά».

Μετά τις εξετάσεις, η οικογένεια της Μαρίσας λέει ότι της έδωσαν εξιτήριο στις 6.30 μ.μ. και της έδωσαν αντιβιοτικά να πάρει μαζί της στο σπίτι, αλλά εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα.

Τραγικά, εκείνη τη νύχτα πήγε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ ξανά, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η οικογένεια ισχυρίζεται ότι έχει δει την επίσημη διάγνωση των γιατρών, η οποία ήταν «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου».

Σε μια συγκινητική συνέντευξη, ο συγγενής είπε: «Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν, της έκαναν εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό, ο οποίος είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο.

Η μητέρα της Μαρίσα, η Μπέσι, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν έπρεπε να την αφήσουν να φύγει, σίγουρα. Αν δεν ήταν τόσο επείγον, ο ογκολόγος της δεν θα την είχε στείλει με ασθενοφόρο, θα της είχαν πει να πάει με Uber ή να πάει αργότερα.

Ήταν επείγον. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε».

Με πληροφορίες από Daily Mail

