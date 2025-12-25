Στη Γαλλία για ανάλυση το μαύρο κουτί του Falcon 50 μετά τη φονική συντριβή στην Τουρκία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη συντριβή του «μοιραίου» Falcon 50 στην Τουρκία που άφησε πίσω του νεκρούς. Μεταξύ αυτών ο αρχηγός του στρατού της Λιβύης και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός

Το μαύρο κουτί, εστάλη τελικά στη Γαλλία, όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ. Συγκεκριμένα, από όταν βρέθηκε η συσκευή καταγραφής ήχου στο πιλοτήριο (CVR), καθώς και η συσκευή καταγραφής δεδομένων πτήσης (FDR), συζητήθηκε να σταλεί σε ουδέτερη χώρα. Μια προκαταρκτική έκθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους δύο καταγραφείς να έχουν αποσταλεί στη Γαλλία για ανάλυση.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις χώρες που δεν θα μπορούσε να αποσταλεί το μαύρο κουτί είναι η Τουρκία, η Λιβύη, ή η Μάλτα δεδομένου ότι συνδέονται με το αεροσκάφος.

Τουρκία: Ο πιλότος του Falcon 50 εξέπεμψε τρεις φορές σήμα κινδύνου

Μόλις εχθές (24/12) ήρθαν στο φως λεπτομέρειες από τα δραματικά δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή.

Το σκηνικό πριν την πτώση έχει ως εξής: Το αεροσκάφος έλαβε έπειτα άδεια για να αναχωρήσει και τελευταία άδεια να πετάξει σε υψόμετρο 34.000 ποδιών στις 20:25 τοπική ώρα (19:25 ώρα Ελλάδας), τόνισε ο Ουράλογλου.

Στις 20:31 τοπική ώρα, ενώ πετούσε σε ύψος περίπου 32.000 ποδιών, ο πιλότος εξέδωσε τρεις φορές σήμα κινδύνου «PAN-PAN» , ένα επίπεδο επείγουσας κατάστασης κάτω από το «MAYDAY», και ανέφερε μια γενική ηλεκτρική βλάβη, ζητώντας από ραντάρ κατευθύνσεις να επιστρέψει στην τουρκική πρωτεύουσα.

Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας έδωσε αμέσως οδηγίες στο πλήρωμα σχετικά με την κατεύθυνση και το προφίλ καθόδου για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Εσένμπογα. Στις 20:33, ο πιλότος ενεργοποίησε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης αναμεταδότη 7700, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού έκτακτης ανάγκης στην αεροπορία. Λίγο αργότερα, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχασαν τα δεδομένα υψομέτρου του αεροσκάφους από το ραντάρ.

Λόγω αυξανόμενων παρεμβολών στις επικοινωνίες πιλότου-ελεγκτή, οι ελεγκτές επιχείρησαν ακουστικούς ελέγχους στις 20:34.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε πίσω στον έλεγχο προσέγγισης αφού επιβεβαίωσε το επίπεδο καθόδου του για επείγουσα επιστροφή.

Στις 20:35, ο πιλότος εξέδωσε ξανά σήμα κινδύνου «PAN-PAN» και επικοινώνησε με τον έλεγχο προσέγγισης, λαμβάνοντας ενημερωμένα πορεία από ραντάρ και καθορισμένα επίπεδα καθόδου.

Ωστόσο, μέχρι τις 20:36, η επικοινωνία επιδεινώθηκε. Παρατηρήθηκαν επίσης μερικές απώλειες δεδομένων πτήσης στις οθόνες ραντάρ. Στις 20:38, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε εξαφανιστεί εντελώς από τα ραντάρ. Έγιναν πολλαπλές προσπάθειες σε διαφορετικές συχνότητες για περίπου πέντε λεπτά, αλλά δεν ελήφθη καμία απάντηση. Ενημερώθηκαν αμέσως οι μονάδες έρευνας και διάσωσης, δήλωσε ο Ουράλογλου. Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης από αέρος και εδάφους από τις αρμόδιες αρχές.

Μετά τη συντριβή, το Κέντρο Διερεύνησης Ασφάλειας Μεταφορών στάλθηκε στο σημείο σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς, συμπλήρωσε ο υπουργός.

Στη συνέχεια, η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας της Λιβύης κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.