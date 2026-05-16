Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19-20 Μαΐου για κρίσιμες συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ

Στην Κίνα θα μεταβεί ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το διήμερο 19-20 Μαΐου, όπως γνωστοποίησε επίσημα το Κρεμλίνο.

Στο επίκεντρο της συνάντησης κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, θα βρεθούν η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων, καθώς και μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων για τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές προκλήσεις.