Στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός του Κατάρ για συνάντηση με τον «πυροσβέστη» Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και κορυφαίους αξιωματούχους στην Ουάσιγκτον.

Έκρηξη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα
Έκρηξη στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα | Twitter - @ayshaahmeds
Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, θα επισκεφθεί εντός της ημέρας την Ουάσιγκτον!

Εκεί αναμένεται να έχει συνομιλίες για τον βομβαρδισμό του Ισραήλ στο εμιράτο και για την κατάσταση όσον αφορά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για την εξασφάλιση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η συνέχεια των οποίων είναι αβέβαιη, αναφέρει ρεπορτάζ του Politico.

Αναμένεται να έχει συναντήσεις με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγή ενήμερη σχετικά.

 

