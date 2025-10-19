Μενού

Στο Channel 10 της Αυστραλίας απορούν με το 13ωρο της Κεραμέως: Έγινε θέμα στα δελτία

Η παρουσιάστρια δείχνει την έκπληξή της, για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ.

kerameos_mitsotakis
Νίκη Κεραμέως και Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή | eurokinissi
«Μερικοί από εμάς δυσκολεύονται να φτάσουν στο τέλος μιας τυπικής εργάσιμης ημέρας, αλλά, μία χώρα, η Ελλάδα, μόλις έκανε πραγματικότητα μια 13ωρη βάρδια για ορισμένους εργαζόμενους»!

Διαβάστε ακόμα: Επιμένει η Νίκη Κεραμέως: «Το 13ωρο δεν καταργεί το 8ωρο, δεν καταργείται το πενθήμερο»

Με αυτά τα λόγια η παρουσιάστρια στο Channel 10 της Αυστραλίας δείχνει την έκπληξή της, για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που πέρασε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και βάση του οποίου, θα μπορεί κάποιος να δουλεύει και 13 ώρες.

Ο νέος νόμος Εργασίας της ΝΔ έχει γίνει θέμα παγκοσμίως και τα διεθνή δίκτυα δείχνουν έκπληξή τους, καθώς την ίδια ώρα, άλλες χώρες, συζητάνε (και εφαρμόζουν) το 6ωρο και την 4ήμερη εργασία. 
 

