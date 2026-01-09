Στο δικαστήριο οι ιδιοκτήτες του μπαρ στο Κραν Μοντανά: Το παρελθόν με τις αρχές και το βίντεο που προκάλεσε οργή

Τη στιγμή που θα τηρηθεί σήμερα (9/1) ενός λεπτού σιγή στην Ελβετία για τους 40 νεκρούς και 116 τραυματίες από την πυρκαγιά σε μπαρ του Κραν Μοντανά, οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης οδηγούνται στα δικαστήρια.

Με το ζευγάρι Γάλλων που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, πρόκληση σωματικής βλάβης εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας, κυκλοφορούν πολλά βίντεο στα social media με το πιο εξοργιστικό να απεικονίζει την μια ιδιοκτήτρια Τζέσικα Μορέτι, τη στιγμή που ξεσπά η φωιτά να τρέχει με την ταμειακή μηχανή. Μάλιστα, μάρτυρες σύμφωνα με την ΕΡΤ, την παρουσιάζουν «ατάραχη» καθώς έβγαινε από το κτίριο.

Παράλληλα, ο σύζυγός της και ιδιοκτήτης Τζακ Μορέτι, έγινε γνωστό ότι είναι γνώριμος των ελβετικών αρχών. Είχε κατηγορηθεί και καταδικαστεί στο παρελθόν για υπόθεση μαστροπείας και απαγωγής πριν από 20 χρόνια ενώ είχε μείνει στη φυλακή και για ένα Χ διάστημα.

Ο δήμαρχος του Κραν Μοντανά δήλωσε ότι το μπαρ είχε να ελεγχθεί με φόντο τις προδιαγραφές για ασφάλεια, από το 2019. Επιπλέον, τόνισε τη δυσκο9λία της έρευνας λέγοντας ότι υπάρχουν μόνο πέντε άτομα που έχει να επιθεωρήσει πάνω από 1.000 κτίρια.