Στο πιο φτηνό ξενοδοχείο του κόσμου το κρεβάτι κοστίζει μόλις 25 σεντς: Υπέροχη θέα, δωρεάν οι κοριοί

Αν είχατε αναρωτηθεί ποτέ, πως μπορεί να μοιάζει το φτηνότερο ξενοδοχείο του κόσμου, ένας instagram traveller δείχνει επακριβώς πώς και που είναι. Είναι μάλιστα τόσο περιγραφικός που μετανιώνεις την ώρα και τη στιγμή που αναρωτήθηκες.

Το πιο φτηνό ξενοδοχείο στον κόσμο βρίσκεται στο Πακιστάν και δεν έχεις:

κανένα wifi

καμία ιδιωτικότητα

Έχεις απλά ένα κρεβάτι (ο Θεός να το κάνει) ανάμεσα σε πολλά για 25 σεντς, σε έναν όροφο ανοικτό, με υπέροχη θέα είναι η αλήθεια, στην κεντρική πλατεία, αλλά ανάμεσα σε ένα σωρό αγνώστους. «Θα γνωρίσεις και κόσμο» λένε οι ξενοδόχοι γελώντας.

Συνήθως εκεί μένουν ταξιδιώτες που περιμένουν να πουλήσουν την πραμάτεια τους και να φύγουν.

Όπως θα δει κανείς στο βίντεο, τα κρεβάτια είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν υπάρχει στρώμα, παρά κάτι σούστες ενώ το πιο αποκαρδιωτικό απ΄ όλα είναι η τουαλέτα.

«Τούρκικη», χωρίς λεκάνη δηλαδή, πανβρώμικη και με απαίσια μυρωδιά, όπως μάς ενημέρωσε ο Instagrammer.

Πολλοί ταξιδιώτες και Influencers πάνε και βγάζουν φωτογραφίες, παριστάνουν ότι μένουν εκεί, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάθονται ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω.

Μερικά από τα σχόλια που γράφτηκαν αναφέρουν:

«Αυτό είναι απλώς το να είσαι άστεγος σε κάποια επιπλέον «βήματα».

Γιατί οι «αυθεντικές» εμπειρίες συνδέονται πάντα με το «βρώμικο» ή το «αυτοσχέδιο»;

Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί πραγματικά να χαρακτηριστεί αυθεντική εμπειρία. Μοιάζει περισσότερο με κάτι που έκανες για να αποδείξεις στον εαυτό σου ή στους άλλους πόσο περιπετειώδης και ανοιχτόμυαλος νομίζεις ότι είσαι. Έπειτα επιστρέφεις, ικανοποιημένος, στην άνεση της προνομιούχας ζωής σου, πεπεισμένος ότι περνώντας μια νύχτα σε ένα κρεβάτι του ενός δολαρίου σου έδωσε με κάποιο τρόπο μια γεύση από τον «πραγματικό κόσμο». Το να μειώνεις τον καθημερινό αγώνα κάποιου άλλου σε βίντεο 30 δευτερολέπτων, δεν είναι αυθεντικότητα, είναι ερμηνευτική ενσυναίσθηση.

Το κρεβάτι κοστίζει 25 σεντς. Οι κοριοί είναι δωρεάν

Αν πληρώσετε ένα δολάριο, θα σας φέρουν ζεστό νερό

Θα αγόραζα όλα τα κρεβάτια σε όλο τον όροφο για μια νύχτα και θα έπαιρνα μια ιδιωτική ταράτσα

Αδερφέ, κανείς δεν πηγαίνει εκεί

Περισσότερο σαν καταφύγιο αστέγων μοιάζει

Ποιο είναι το νόημα αυτού του είδους τουρισμού; Καταλαβαίνω ότι αναζητάτε την εμπειρία, αλλά υπάρχει κάτι καλό για αυτούς τους ανθρώπους μοιράζοντας αυτό με τους ακολούθους σας; Δεν μπορείτε να κάνετε το ίδιο βιντεοσκοπώντας τους χιλιάδες άστεγους στις ΗΠΑ; Βιντεοσκοπώντας τις οικογένειες κάθε παιδιού που σκοτώθηκε σε πυροβολισμούς σε σχολείο; Δεν είναι αυτό «πορνό» φτώχειας;

Γιατί αυτός ο άνθρωπος κοροϊδεύει τη δυστυχία τους;;

Δεν είναι ξενοδοχείο αν δεν έχετε το δικό σας υπνοδωμάτιο και ιδιωτικό μπάνιο. Είναι στην καλύτερη περίπτωση ξενώνας».

Με 25 σεντς τι παραπάνω περιμένατε;

