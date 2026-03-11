Στο στόχαστρο του Ιράν εταιρίες κολοσσοί που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Το Ιράν βάζει στο στόχαστρό του οικονομικά και τραπεζικά συμφέροντα που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην περιοχή, όπως προειδοποίησε σήμερα εκπρόσωπος του ενοποιημένου κέντρου διοίκησης των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η απειλή αυτή ακολουθεί πλήγμα εναντίον ιρανικής τράπεζας καθώς βρισκόμαστε στη 12η μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Μετά την αποτυχημένη εκστρατεία του, ο τρομοκρατικός αμερικανικός στρατός και το βάναυσο σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. Ισραήλ) στοχοθέτησαν μία από τις τράπεζες της χώρας», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφακαρί, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Με αυτή την παράνομη και ασυνήθιστη ενέργεια, ο εχθρός μας αναγκάζει να στοχοθετήσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που συνδέονται με τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή», πρόσθεσε, ενώ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις τράπεζες.

Μάλιστα, δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Tasnim, αναφέρει μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες ως πιθανούς στόχους της Τεχεράνης, όπως οι Google, Microsoft, Palantir Technologies, IBM, Nvidia και Oracle.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παρουσιάστηκε λίστα με γραφεία και τεχνολογικές υποδομές εταιρειών που, κατά τον ισχυρισμό του πρακτορείου, διατηρούν διασυνδέσεις με το Ισραήλ και των οποίων η τεχνολογία έχει αξιοποιηθεί σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ο Αμπολφάζλ Σεκαρτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει στα πρόσφατα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον κατοικημένων περιοχών.

Ο Σεκαρτσί κάλεσε επίσης τις περιφερειακές χώρες και τους μουσουλμάνους να υποδείξουν «τα κρησφύγετα των ΗΠΑ και των σιωνιστών» προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ακρίβεια και οι επιπτώσεις των ιρανικών πληγμάτων και να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες στους αμάχους, οι οποίοι, όπως κατήγγειλε, «χρησιμοποιούνται σαν ανθρώπινες ασπίδες».