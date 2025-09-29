«Στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών» λέει ο Τραμπ για το μακελειό στο Μίσιγκαν με 4 νεκρούς

Στους 4 ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την επίθεση ενόπλου την Κυριακή σε εκκλησία Μορμόνων στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, ενώ σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό οι τραυματίες είναι οκτώ.

Την ίδια στιγμή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για «άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών».

Another attack on Christians!



A gunman opened fire during Sunday services at an LDS church in Grand Blanc, Michigan, killing two people, including a 65 year old elder and wounding seven. Ex-member Marcus Hale was shot dead by police after setting the church ablaze with… pic.twitter.com/GTtl1XYwls — WhiteHouse (@WhiteHouseIce) September 28, 2025

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρο του δράστη ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, ήταν ο 40χρονος Τόμας Τζέικομπ Σάνφορντ. Ο ένοπλος οδήγησε το αυτοκίνητό του στην είσοδο μιας εκκλησίας Μορμόνων που βρίσκεται στην περιοχή Γκραντ Μπλανκ, και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως με τυφέκιο εφόδου, προτού πυρπολήσει το κτίριο. Ο 40χρονος, πρώην πεζοναύτης και βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Ο Τραμπ για το μακελειό στο Μίσιγκαν

«Φαίνεται ότι πρόκειται για άλλη μια στοχευμένη επίθεση εναντίον Χριστιανών στις ΗΠΑ», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτή η επιδημία βίας στη χώρα μας πρέπει να σταματήσει αμέσως», τόνισε, λιγότερο από τρεις εβδομάδες μετά τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση, δέκα άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους. Αργότερα, στη διάρκεια έρευνας μέσα στην εκκλησία που καταστράφηκε από την πυρκαγιά, εντοπίστηκαν δύο πτώματα.

Η επίθεση σε έναν χώρο λατρείας «είναι μια άνανδρη και εγκληματική πράξη», τόνισε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

We are tracking reports of the horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI agents are on the scene to assist local authorities.



Violence in a place of worship is a cowardly and criminal act. Our prayers are with the victims and their families… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 28, 2025

Σοκ και αποτροπιασμό εξέφρασε η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι σε δική της ανάρτηση στο Χ, προτρέποντας τους πολίτες να προσευχηθούν για τα θύματα της τραγωδίας.

Two mass shootings involving U.S. Marine Iraq War veterans took place within 24 hours:



•Nigel Edge, identified as the suspect in the Southport, North Carolina, shooting.



•Thomas Jacob Sandford, identified as the suspect in the LDS Church shooting in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/SqUwT4L78I — Digital Gal 🇺🇸 (@DigitalGal_X) September 28, 2025