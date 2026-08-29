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Στον έλεγχο των ΗΠΑ περνάνε 65 δισ. βαρέλια πετρελαίου από τη Βενεζουέλα

Την πολυσυζητημένη συμφωνία με τη Βενεζουέλα οριστικοποιεί ο Τραμπ ανακοινώνοντας ότι περιέρχεται στις ΗΠΑ ο έλεγχος 65 δισ. Βαρελιών πετρελαίου.

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Βαρέλια πετρελαίου
Βαρέλια πετρελαίου | Shutterstock
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι κλείστηκε πετρελαϊκή συμφωνία με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, που εκχωρεί στις ΗΠΑ τον πλειοψηφικό έλεγχο στην εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε μέσω Truth Social τη συμφωνία αυτή τη «μεγαλύτερη στην παγκόσμια ιστορία», διαβεβαιώνοντας πως «υπερδιπλασιάζει» - κατ’ αυτόν - τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ.

Η ιστορική συμφωνία θα υπερδιπλασιάσει τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ, αντλώντας από μια χώρα με εκτιμώμενα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στο υπέδαφος. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 17% της παγκόσμιας προσφοράς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με το ανεκμετάλλευτο πετρέλαιο, τα αποθέματα κάτω από το έδαφος της Βενεζουέλας είναι σε μεγάλο βαθμό χαρτογραφημένα και γνωστά, λένε οι ειδικοί. Ωστόσο, λόγω των ερειπωμένων υποδομών, η παραγωγή αντιστοιχεί μόνο στο 1% της παγκόσμιας.

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