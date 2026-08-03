Συγκλονίζει ο αδερφός του Δανού πιλότου που σκοτώθηκε στη Ψάθα: «Το ήξερα πριν δεχτώ το τηλεφώνημα»

Ο 46χρονος Rune Kyndal ήταν ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν κοντά στα Ψάθα, δυτικά της Αθήνας, την Κυριακή. Την είδηση ​​επιβεβαίωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV 2 ο αδελφός του, Tue Kyndal.

«Είναι πηγή μεγάλης θλίψης και εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει πως προσέφερε σημαντικό έργο συμμετέχοντας στις προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιών στην Ελλάδα», δήλωσε.

Ο Ρούνε Κύνταλ είχε πάνω από 9.000 ώρες πτήσης και θεωρούνταν ένας από τους έμπειρους χειριστές ελικοπτέρων. Ο μεγαλύτερος αδελφός του περιέγραψε την αγάπη του για την πτήση, η οποία ξεκίνησε από την παιδική τους ηλικία.

«Αποφάσισε μέσα του ότι το πιλοτήριο θα ήταν ο χώρος εργασίας του», ανέφερε ο Τούε Κύνταλ στο dr.dk, ο οποίος είναι επίσης ιδιώτης πιλότος. Τα αδέλφια της οικογένειας Κύνταλ ήταν τρίτης γενιάς λάτρεις των ανεμοπτέρων και, όπως λέει ο αδελφός του Ρούνε, «πετούσαν από μικρά παιδιά».

Η αιτία του συγκλονιστικού δυστυχήματος παραμένει ασαφής. Ένα βίντεο από τη σύγκρουση δείχνει το άλλο ελικόπτερο να πετάει πάνω στο ελικόπτερο του Ρουν ​​Κίνταλ. Ο Ρουν ​​Κίνταλ έδινε μάχη με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα μαζί με εκατοντάδες άλλους πυροσβέστες.

Ο Tue Kyndal αναφέρει ότι ο αδελφός του είχε παραλάβει πρόσφατα το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε τη στιγμή της σύγκρουσης. «Μου έστειλε φωτογραφίες του ελικοπτέρου πριν από μερικές μέρες. Είχε λίγο μεγαλύτερη ιπποδύναμη από εκείνα που πετούσε συνήθως, γι' αυτό και ήταν ενθουσιασμένος».

Ο Tue είδε για τελευταία φορά τον αδελφό του κατά τη διάρκεια των διακοπών του φθινοπώρου του 2025, όταν τον επισκέφθηκε στον Καναδά. Το σχέδιο ήταν να συναντηθούν ξανά σύντομα. «Θα έπρεπε να επισκεφθεί τη Δανία την Τρίτη».

Ο Tue Kyndal λέει ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο του αδελφού του από τον επικεφαλής της εταιρείας στην οποία ανήκαν και τα δύο ελικόπτερα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. «Το ήξερα πριν δεχτώ το τηλεφώνημα. Μόλις είδαμε με τη σύζυγό μου τις φωτογραφίες από τη συντριβή του ελικοπτέρου, κατάλαβα ότι ήταν αυτός».