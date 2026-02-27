Συναγερμός για πιθανή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή: Δύση και Κίνα καλούν τους πολίτες τους να εκκενώσουν το Ιράν

Πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο τα σημάδια μιας στρατιωτικής σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν, καθώς όσο περνάει η ώρα, οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, η μια μετά την άλλη, σημάνουν συναγερμό.

Στο Ισραήλ, ο δήμαρχος της πόλης Μπερ Σεβά, στα νότια της χώρας, έδωσε εντολή να τεθούν σε λειτουργία όλα τα δημόσια καταφύγια στην ευρύτερη περιοχή.

«Κατόπιν εντολής του δημάρχου, γενικό άνοιγμα όλων των δημόσιων καταφυγίων» ανέφερε το σχετικό μήνυμα που έλαβαν όσοι βρίσκονται στην πόλη.

Be'er Sheva Deputy Mayor Shimon Tobul announced a citywide directive to open public shelters as Israel prepares for a potential war with Iran.

Ο εκπρόσωπος ισραηλινών ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, στην προσπάθειά του να καθησυχάσει τους πολίτες, σημείωσε ότι ακόμη δεν υπάρχουν αλλαγές στις στρατιωτικές οδηγίες για το κοινό.



«Είμαι ενήμερος για το αίσθημα αβεβαιότητας και την ένταση που επικρατεί στο κοινό ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή. Οι IDF παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο Ιράν και είναι σε εγρήγορση και έτοιμοι να σας υπερασπιστούν. Οι IDF λειτουργούν σε πλήρη συντονισμό με τους εταίρους μας, με στόχο την ενίσχυση της άμυνας. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις οδηγίες. Εάν υπάρξει αλλαγή, θα είμαι εδώ και θα σας ενημερώσουμε αναλόγως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκτός Ισραήλ το μη απαραίτητο διπλωματικό προσωπικό των ΗΠΑ

Ακόμη ένα σημάδι που δείχνει κλιμάκωση είναι το γεγονός ότι το State Department, ανακοίνωσε την αναχώρηση από το Ισραήλ του «μη απαραίτητου προσωπικού» της πρεσβείας τους καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, επικαλούμενες λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, πρόκειται για «εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι που δεν κρίνονται απολύτως απαραίτητοι για τη λειτουργία της πρεσβείας έχουν την επιλογή να μείνουν ή να φύγουν από τη χώρα.

Οι αμερικανικές Αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες απειλές που οδήγησαν στη λήψη του μέτρου.

Η προειδοποίηση του υπουργείου Εξωτερικών συμπληρώθηκε από ένα μήνυμα προς το προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ από τον πρέσβη στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, στο οποίο παρότρυνε όσους ήθελαν να φύγουν να «το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ».

Ο Μάικ Χάκαμπι έστειλε email στο προσωπικό της πρεσβείας στις 12:04 π.μ. τοπική ώρα, προτρέποντάς τους να κάνουν κρατήσεις πτήσεων από οπουδήποτε μπορούν.

Σημειώνεται, ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη ζητήσει την αποχώρηση του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία της στη Βηρυτός, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας, οδηγία πιο δεσμευτική σε σχέση με εκείνη που αφορά το Ισραήλ.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.



On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks.

Να φύγουν από το Ιράν ζητούν από τους πολίτες τους Κίνα και Καναδάς

Ακόμη πιο αυστηρές οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε το κράτος της Κίνας καλώντας τους να αποφύγουν κάθε μετάβαση στο Ιράν, λόγω «σημαντικής αύξησης των εξωτερικών κινδύνων ασφαλείας».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επισημαίνει: «Υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και οι κινεζικές πρεσβείες και προξενεία στο Ιράν υπενθυμίζουν στους Κινέζους πολίτες να αποφύγουν προς το παρόν τα ταξίδια στο Ιράν».

Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας και «να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Ανάλογου ύφους ανακοίνωση εξέδωσε και ο Καναδάς, καλώντας τους πολίτες του που βρίσκονται στο Ιράν να φύγουν από τη χώρα άμεσα, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

«Καναδοί στο Ιράν: Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων, οι εχθροπραξίες στην περιοχή ενδέχεται να επαναληφθούν με ελάχιστη ή και καμία προειδοποίηση. Αποχωρήστε τώρα από το Ιράν, εφόσον μπορείτε να το πράξετε με ασφάλεια», αναφέρεται στην κυβερνητική ανακοίνωση.

Οι Αρχές καλούν επίσης τους πολίτες να διασφαλίσουν ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα είναι ενημερωμένα και να διαθέτουν επαρκή εφόδια σε περίπτωση που χρειαστεί να παραμείνουν σε καταφύγιο.

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, (27/02) η Βρετανία γνωστοποίησε ότι έχει αποσύρει προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

«Η πρεσβεία μας συνεχίζει να λειτουργεί εξ αποστάσεως», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχετική ενημέρωση.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Αυστραλία εξέδωσε εντολή στα μέλη των οικογενειών των διπλωματών της που υπηρετούν στο Ισραήλ και στον Λίβανο να εγκαταλείψουν την χώρα, ενώ κάλεσε και τους Αυστραλούς πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες να αναλογιστούν σοβαρά το ενδεχόμενο αναχώρησης πριν την επιδείνωση της κατάστασης.

Την ίδια στιγμή, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ινδία και άλλες χώρες απηύθυναν επίσης εκκλήσεις προς τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Ιράν, καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις και το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή.

Σε εξέλιξη η συγκέντρωση δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Παράλληλα, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» προσγειώθηκε στο Ισραήλ, προερχόμενο από την Σούδα, ενώ ήρθαν στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες που καταγράφουν τα αμερικανικά F-22 στην αεροπορική βάση Ovda στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 12 αεροσκάφη βρίσκονται ήδη στη αεροπορική βάση και αναμένονται ακόμη 13 σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.