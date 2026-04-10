Συναγερμός στη Silicon Valley: Επίθεση με μολότοφ στην έπαυλη του Σαμ Άλτμαν

Οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου που κατηγορείται για επίθεση με αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό (μολότοφ) στην κατοικία του Διευθύνοντος Συμβούλου της OpenAI, Sam Altman.
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, ο ύποπτος φέρεται επίσης να εκτόξευσε απειλές έξω από τα κεντρικά γραφεία του τεχνολογικού κολοσσού.
«Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI, εξαίροντας την άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας (SFPD).
Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις διωκτικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία έλαβε χώρα εν μέσω αυξημένων μέτρων ασφαλείας για τα στελέχη του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης.
