Συναγερμός στην Πολωνία: Εχθρικό drone πάνω από την πρωτεύουσα - Κύκλωνε κυβερνητικό κτίριο

Σε συναγερμό η Πολωνία, με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να ενημερώνει προ ολίγου για εχθρικό drone που πετούσε βολιβοσκοπώντας ενδεχομένως κυβερνητικά κτίρια πάνω από την πρωτεύουσα της Βαρσοβίας.

«Η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους εξουδετέρωσε πρόσφατα ένα drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια (οδός Πάρκοφ) και το Παλάτι Μπελβέντερ», αναφέρει σε ανάρτησή του.

«Δύο Λευκορώσοι πολίτες συνελήφθησαν. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού», πρόσθεσε.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025