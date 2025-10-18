Συναγερμός στην Υεμένη: Δεξαμενόπλοιο με σημαία Καμερούν δέχθηκε επίθεση

Ένα υγραεριοφόρο πλοίο με σημαία Καμερούν εξέπεμψε σήμα κινδύνου έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυτό την ώρα που έπλεε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανακοίνωσαν σήμερα η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey και η ευρωπαϊκή ναυτική δύναμη «Ασπίδες».

Το συμβάν σημειώθηκε στον Κόλπο του Άντεν, περίπου 60 ναυτικά μίλια νότια της Άχουαρ, στις νότιες ακτές της Υεμένης, επεσήμανε η Ambrey.

Από την πλευρά της η υπηρεσία Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) έκανε λόγο για πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο αφού επλήγη από άγνωστης ταυτότητας βλήμα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η ναυτική δύναμη της ΕΕ «Ασπίδες», που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή, επεσήμανε ότι «φωτιά μαίνεται» στο 15% του πλοίου «MV Falcon με σημαία Καμερούν».

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα, όμως λόγω του κινδύνου νέων εκρήξεων, καθώς το πλοίο μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο, η επιχείρηση «Ασπίδες» συνέστησε στα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή να διατηρήσουν μια ασφαλή απόσταση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής έχουν σωθεί 24 από τα 26 μέλη του πληρώματος, ενώ ένας άνθρωπος παραμένει ακόμη στο δεξαμενόπλοιο και ένας ακόμη αγνοείται.

Το δεξαμενόπλοιο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Σόχαρ του Ομάν και κατευθυνόταν στο Τζιμπουτί.

Πηγές από εταιρείες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας επεσήμαναν ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν ούτε πύραυλοι ούτε drones.

Εξάλλου, όπως σημείωσε η Ambrey, το προφίλ του πλοίου δεν μοιάζει να αντιστοιχεί με αυτό των πλοίων τα οποία στοχοθετούν οι Χούθι της Υεμένης. Από το 2023 και την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς οι σιίτες αντάρτες έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο η Ambrey επεσήμανε ότι η αμερικανική οργάνωση United Against Nuclear Iran είχε αναφέρει το 2022 ότι το πλοίο αυτό εμπλέκεται σε δραστηριότητες παράκαμψης των διεθνών κυρώσεων.