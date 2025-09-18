Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πιθανή συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, μετά την απώλεια επαφής με στρατιωτικό ελικόπτερο στην περιοχή Summit Lake, δυτικά του Σιάτλ.
Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Thurston επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την Κοινή Βάση Lewis-McChord (JBLM) για την κινητοποίηση πόρων, ενώ το ελικόπτερο Guardian 1 της κομητείας King συμμετέχει στην επιχείρηση διάσωσης.
Αναρτήσεις από τοπικές πηγές αναφέρουν οπτική επαφή με πεδίο συντριμμιών και πυρκαγιά χαμηλής έντασης, ενώ έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Η κατάσταση του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πτήση ελικοπτέρου τύπου Black Hawk ή Apache νωρίτερα μέσα στην ημέρα, χωρίς συνοδεία, γεγονός που θεωρήθηκε ασυνήθιστο.
Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από άλλη συντριβή Apache της JBLM κατά τη διάρκεια άσκησης, όπου δύο πιλότοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Madigan. Ειδική ομάδα ερευνών έχει αναπτυχθεί για τη διερεύνηση του συμβάντος.
