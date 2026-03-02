Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Πάφου: Εντολή για εκκένωση - Πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος με drone

Το προσωπικό του αερδορομίου στην Πάφο της Κύπρου, έλαβε εντολή να εκκενώσει τους χώρους των κτηρίων σήμερα (2/3) λίγο μετά τις 12:00.

Σύμφωνα με το philenews.com, οι αρχές ασφαλείας έχουν λάβει πληροφορίες για κίνδυνο χτυπήματος του αεροδρομίου και της αεροπορικής βάσης Ανδρέας Παπανδρέου από drone και για αυτό προέβησαν στην εκκένωση.

Ήδη η πρώτη εικόνα δείχνει το προσωπικό να έχει εκκενώσει και προς το παρόν να έχει συγκεντρωθεί στους χώρους στάθμευσης του αεροδρομίου εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών.

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα, ο Κύπριος πρόεδρος προχώρησε σε διευκρινίσεις για το περιστατικό με μη επανδρωμένο αεροόχημα Shahed που προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, αν και ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη μετακίνηση και την ασφάλεια των υποδομών, διατηρώντας την εθνική ασφάλεια σε επίπεδο πλήρους επιφυλακής