Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ για επικείμενη αεροπορική επιδρομή, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ταυτοποίησε πύραυλο που εξαπέλυσαν οι μαχητές Χούθι από την Υεμένη προς το Ισραήλ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιβεβαίωσαν προ ολίγου ότι ο πύραυλος των Χούθι πιθανότατα εξερράγη κατά την πτήση του. Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εκτόξευσε αρκετούς πυραύλους αναχαίτισης για να καταρρίψει τα θραύσματα, σύμφωνα με τον στρατό.

Υπάρχουν αναφορές για αρκετές τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ όπου προσγειώθηκαν θραύσματα. Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι διεξάγει έρευνα.

Πηγή: Times of Israel