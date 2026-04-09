Συναγερμός στο Ρίο της Βραζιλίας: Φωτιά που ξέσπασε στο Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο έκαψε όλη την οροφή

Συναγερμός σήμανε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, μετά από τεράστια φωτιά που σημειώθηκε στο ποδηλατοδρόμιο του Ολυμπιακού πάρκου, καταστρέφοντας ολοσχερώς την οροφή, χωρίς ευτυχώς να επηρεαστεί η πίστα της εγκατάστασης.

Στο σημείο έφτασαν περίπου 80 πυροσβέστες, με 20 οχήματα, δίνοντας μάχες με τις φλόγες μέσα και έξω από το ποδηλατοδρόμιο, εγκατάσταση που φιλοξενεί και Ολυμπιακό Μουσείο, με εκθέματα από τους Αγώνες.

Ο δήμαρχος του Ρίο ντε Τζανέιρο, Εδουάρδο Καβαλιέρε, δήλωσε ότι η πρώτη εκτίμηση είναι πως «η πίστα του Ολυμπιακού ποδηλατοδρομίου δεν υπέστη ζημιές», ενώ συμπλήρωσε ότι το Μουσείο επηρεάστηκε ελάχιστα.

«Παραμένει ανέπαφη και καλά διατηρημένη (η πίστα). Προφανώς, θα πρέπει να καθαριστεί και να γίνουν κάποιες εργασίες συντήρησης προτού μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ότι το ποδηλατοδρόμιο άνοιξε ξανά», δήλωσε ο Καβαλιέρε.

Από τη φωτιά δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ούτε υπήρξε κίνδυνος εξάπλωσής της σε άλλες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού συγκροτήματος. Το ποδηλατοδρόμιο κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς αγώνες που φιλοξένησε το Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016.

Φωτιά έχει εκδηλωθεί στην οροφή άλλες δύο φορές, το 2017, όταν έπεσαν φαναράκια από τον ουρανό, με συνέπεια να προκληθούν μικρές ζημιές.