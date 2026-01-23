Μενού

Συνάντηση αξιωματούχων Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας σήμερα στο Αμπού Ντάμπι

Το Κρεμλίνο αναγγέλλει «τριμερή» συνάντηση αργότερα σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ.

Αμερική-Ουκρανία | AP Photo/Vadim Ghirda
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος - αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ - στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγη ώρα μετά το πέρας των συνομιλιών ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, συνάντηση που χαρακτηρίστηκε «ωφέλιμη» από τις υπηρεσίες του ρώσου προέδρου.

«Συμφωνήθηκε πως (...) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, ο Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

