Συνάντηση Κίνας - Ρωσίας για τα «κοινά συμφέροντα ασφαλείας»

Η συνάντηση Σι Τζινπίνγκ και Μισούτιν θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο.

Ο Σι Τζινπίνγκ
Ο αρχηγός και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας | ΑΠΕ - ΜΠΕ / EPA
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν στο Πεκίνο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η συνάντησή τους, στο Μέγαρο του Λαού, καταγράφεται την επομένη της συνάντησης του Κινέζου πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ με τον Ρώσο ομόλογό του στην Χανγκτζού. Ο κ. Λι τόνισε στη συνάντηση πως η κινεζική ηγεσία θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.

