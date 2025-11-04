Συνάντηση Κίνας - Ρωσίας για τα «κοινά συμφέροντα ασφαλείας»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ συναντάται με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν στο Πεκίνο, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η συνάντησή τους, στο Μέγαρο του Λαού, καταγράφεται την επομένη της συνάντησης του Κινέζου πρωθυπουργό Λι Τσιανγκ με τον Ρώσο ομόλογό του στην Χανγκτζού. Ο κ. Λι τόνισε στη συνάντηση πως η κινεζική ηγεσία θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία με τη Ρωσία και να προστατεύσει κοινά συμφέροντα ασφαλείας.