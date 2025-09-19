Μενού

Συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου: Τα F-35 στο «τραπέζι»

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μόλις συνάντηση με Ερντογάν στον Λευκό Οίκο.

Ντόναλντ Τραμπ και Ταγίπ Ερντογάν | AP
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (19/9) ότι θα υποδεχτεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Λευκό Οίκο στις 25 Σεπτεμβρίου, σε μία συνάντηση όπου θα συνάψουν εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες.

«Εργαζόμαστε σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες με τον πρόεδρο, όπως μια μεγάλης κλίμακας αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική συμφωνία για τα F-16 και τη συνέχιση των συνομιλιών για τα F-35, που αναμένουμε να ολοκληρωθούν θετικά», έγραψε στο Truth Social ο Τραμπ.

 

