Συνεχίζεται ο «πόλεμος» μεταξύ της Μελάνια και της Ιβάνκα Τραμπ: Η προϊστορία και το παρατσούκλι

Άρθρο της βρετανικής Daily Mail αποκαλύπτει τις, όχι και τόσο, ένθερμες σχέσεις που διατηρούν Μελάνια και Ιβάνκα Τραμπ, σύζυγος και κόρη αντίστοιχα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τις δύο γυναίκες να μην τα πηγαίνουν καλά ήδη από την αρχική τετραετία του 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Δεν είναι μυστικό ότι τα τέσσερα πρώτα χρόνια της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο σημαδεύτηκαν από μια άσχημη και διαρκή αντιπαλότητα με τη θετή κόρη της Ιβάνκα Τραμπ, όπως την περιέγραψαν οι ειδικοί.

Πρόκειται για μια ρήξη που χρονολογείται από τον γάμο «πρώτης κυρίας» με τον Ντόναλντ Τραμπ το 2005, γράφει η Daily Mail περιγράφοντας το παρασκήνιο των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Πού δεν τα βρήκαν Μελάνια και Ιβάνκα Τραμπ

Η Μελάνια Κνάους, όπως ήταν τότε, ήταν 34 ετών έναντι 58 του Ντόναλντ - και πιο κοντά στην ηλικία της 23χρονης τότε, μεγαλύτερης κόρης του.

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιεί το βρετανικό μέσο, οι δύο πλευρές άρχισαν να διαφωνούν περισσότερο όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την επικράτησή του επί της Χίλαρι Κλίντον.

Με τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, οι δύο γυναίκες, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, άρχισαν να διαφωνούν για τα πάντα. Από τον χώρο και τη διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου μέχρι τα ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμη και για ορισμένα θέματα πολιτικής.

Γνώστες της κατάστασης επισημαίνουν ότι η, με καθυστέρηση, μετακόμιση της Μελάνια στον Λευκό Οίκο μέχρι το καλοκαίρι του 2017, έπαιξε σημαντικό ρόλο στον διχασμό της με την Ιβάνκα Τραμπ.

Ο γιος της Μελάνια, Μπάρον, ήταν 10 ετών όταν ο πατέρας του κέρδισε τις εκλογές του 2016, και η νεαρή γυναίκα έμεινε μαζί του στη Νέα Υόρκη ενώ τελείωνε τη σχολική χρονιά.

Η μετακόμιση της Ιβάνκα και το παράπονο της Μελάνια Τραμπ

Με τη Μελάνια Τραμπ να περιφέρεται μεταξύ Νέας Υόρκης, Μαίάμι και Ουάσινγκτον, μέχρι να τελειώσει τη σχολική χρονιά ο Μπάρον, δόθηκε χώρος και χρόνος στην Ιβάνκα να μετακομίσει κοντά στον Λευκό Οίκο με τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ωστόσο, πέρα από τη μετακόμιση στην Ουάσινγκτον, η Ιβάνκα, λόγω της δικαιολογημένης απουσίας της Μελάνια, ανέλαβε και κάποια «χρέη» Πρώτης Κυρίας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της συζύγου του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, η Ιβάνκα Τραμπ απολάμβανε τόσο πολύ τον ρόλο της που φέρεται να μεταφέρθηκε στην ομάδα της Μελάνια το αίτημα να μετατραπεί το παραδοσιακό «Γραφείο της Πρώτης Κυρίας» στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου σε «Γραφείο της Πρώτης Οικογένειας».

Σύμφωνα με ανθρώπους από μέσα, η πρόταση αυτή έκανε έξαλλη τη Μελάνια.

Μέχρι το 2018, οι σχέσεις φέρονται να ήταν τόσο τεταμένες που, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, ο τότε προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Τζον Κέλι χρειάστηκε να παρέμβει και να μεσολαβήσει μεταξύ των γυναικών και των γραφείων τους.

Ακόμα και τώρα, με την Ιβάνκα και τον σύζυγό της - οι οποίοι και οι δύο υπηρέτησαν ως κορυφαίοι σύμβουλοι στην πρώτη προεδρία Τραμπ - να έχουν κάνει ένα αποφασιστικό βήμα πίσω από την πολιτική, η ένταση παραμένει.

Τα παρατσούκλια μεταξύ Μελάνια και Ιβάνκα Τραμπ

Είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της «Washington Post» και συγγραφέα του βιβλίου «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump», Μαίρη Τζόρνταν, η Μελάνια Τραμπ αποκαλούσε την Ιβάνκα «πριγκίπισσα», ενώ η Ιβάνκα τη φώναζε «πορτρέτο» γιατί μιλάει ελάχιστα. Στη νέα θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ένας υπάλληλος που ανήκει στο προσωπικό του προέδρου των ΗΠΑ χαρακτήρισε μάλιστα «απελπισμένες» τις εμφανείς προσπάθειες της Ιβάνκα να εμφανιστεί σε όσο το δυνατόν περισσότερες φωτογραφίες με τη Μελάνια.

Και ενώ η Ιβάνκα, 43 ετών πλέον, έχει τονίσει σε αρκετές συνεντεύξεις της ότι δεν θα επιστρέψει στην πολιτική, εμφανίζεται πρόθυμη να διατηρήσει την παρουσία της στη ζωή του πατέρα της.

«Ανυπομονώ περισσότερο να μπορώ απλώς να εμφανίζομαι γι’ αυτόν ως κόρη και να είμαι εκεί γι’ αυτόν, να δω μια ταινία μαζί του ή να παρακολουθήσω έναν αθλητικό αγώνα, να ξέρω ότι μπορεί να είναι μαζί μου και να είναι ο εαυτός του και απλώς να χαλαρώσει», δήλωσε η Ιβάνκα σε συνέντευξη στο podcast τον περασμένο μήνα – κατά τη διάρκεια της οποίας, παρά το γεγονός ότι μίλησε επί δύο ώρες, δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη μητριά της.



Αφού ο Τραμπ έχασε τις εκλογές του 2020, η Ιβάνκα και ο Τζάρεντ μετακόμισαν με τα τρία τους παιδιά στο Μαϊάμι, μένοντας σε μια έπαυλη 24 εκατ. δολαρίων στο νησί Indian Creek, γνωστό και ως «καταφύγιο των δισεκατομμυριούχων».