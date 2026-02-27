Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν: Στο στόχαστρο μεθοριακή διάβαση

Πυροβολισμοί και πυρά πυροβολικού ακούσθηκαν σήμερα, Παρασκευή (27/02), κοντά στη στρατηγικής σημασίας μεθοριακή διάβαση του Τουράμ ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, καθώς οι δύο γειτονικές χώρες έχουν εμπλακεί σε φονικές συγκρούσεις.

Το Ισλαμαμπάντ κήρυξε νωρίτερα «πόλεμο» στις de facto αρχές των Ταλιμπάν, έπειτα από επίθεση των Αφγανών μαχητών εναντίον πακιστανικών θέσεων στα σύνορα, που ώθησε τις πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις να εξαπολύσουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς ιδίως στην πρωτεύουσα Καμπούλ και την Κανταχάρ, την πόλη που θεωρείται λίκνο του ισλαμιστικού φονταμενταλιστικού κινήματος που επέστρεψε στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021.

Σήμερα, πυρά πυροβολικού ακούσθηκαν από το αφγανικό έδαφος κοντά στα σύνορα γύρω στις 09:30 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας), πριν επαναληφθούν οι διασυνοριακές συγκρούσεις.

Άλλοι πυροβολισμοί ακούσθηκαν από μακριά, ανέφεραν οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται επιτόπου.

Ένας εξ αυτών είδε Αφγανούς στρατιώτες να κατευθύνονται προς τα σύνορα, πριν οι δυνάμεις ασφαλείας τον διατάξουν να φύγει από την περιοχή.

Η μεθοριακή διάβαση του Τουράμ παρέμεινε ανοικτή για τους Αφγανούς που επιστρέφουν μαζικά από το Πακιστάν, μολονότι τα χερσαία σύνορα είναι σε μεγάλο μέρος κλειστά από τον Οκτώβριο, όταν ξέσπασαν οι μάχες ανάμεσα στις γειτονικές χώρες, οι οποίες έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 70 ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων.

Ο καταυλισμός του Ομάρι κοντά στη μεθοριακή διάβαση, ο οποίος υποδέχεται τους Αφγανούς που επιστρέφουν, επλήγη στη διάρκεια της νύκτας από τις μάχες, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να διαφύγουν.

«Τα παιδιά, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι έτρεχαν», λέει ο 65χρονος Γκαντέρ Χαν, όρθιος μπροστά σε σειρές από σκηνές, ο οποίος έκανε, επίσης, λόγο για τραυματισμό «δύο ή τριών παιδιών και δύο ή τριών γυναικών».

Ο 44χρονος Ζαργκόν, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό όνομά του, είπε ότι δύο ή τρία παιδιά εξαφανίσθηκαν μέσα στον πανικό.

«Μερικοί άφησαν πίσω τα χαρτιά τους και απλώς διέφυγαν. Δεν πήραν καν τα χρήματά τους, δεν πήραν τη βοήθεια που είχαν λάβει. Από φόβο, έφυγαν όλοι», αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι αφγανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μεθοριακή επίθεση εναντίον των πακιστανικών στρατευμάτων χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ως απάντηση, σύμφωνα με τις αρχές των Ταλιμπάν, στους πακιστανικούς βομβαρδισμούς του περασμένου σαββατοκύριακου.

Εκκλήσεις για αποκλιμάκωση

Την ίδια ώρα, η Ρωσία κάλεσε το Αφγανιστάν και το Πακιστάν να σταματήσουν αμέσως τις διασυνοριακές επιθέσεις και να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Εξάλλου, στο Πεκίνο, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Κίνα εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την κλιμάκωση στα σύνορα Πακιστάν-Αφγανιστάν.

Η Κίνα μεσολαβεί στη σύγκρουση μέσω των δικών της διαύλων, δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Η χώρα είναι πρόθυμη να διαδραματίσει έναν εποικοδομητικό ρόλο για την εκτόνωση της κατάστασης, πρόσθεσε η εκπρόσωπος.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί προσέφερε τη βοήθεια της Τεχεράνης για να «διευκολυνθεί ο διάλογος» ανάμεσα στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, με φόντο τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσά τους.

Το Ιράν είναι «έτοιμο να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια για να διευκολύνει τον διάλογο και να προωθήσει τη συνεργασία» σε περιφερειακό επίπεδο, ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.