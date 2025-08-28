Συνετρίβη F-16 στην Πολωνία: Αναφορές πως ο πιλότος είναι νεκρός

Αεροπορικό δυστύχημα σήμερα το απόγευμα στην Πολωνία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, με τις αρχικές αναφορές από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να κάνουν λόγο πως ο πιλότος του αεροσκάφους είναι νεκρός, καθώς δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τον ειδικό μηχανισμό εκτίναξης θέσεως.
Η τραγωδία συνέβη νωρίς το βράδυ της Πέμπτης. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε αναφορά για τη συντριβή του αεροπλάνου στις 7:27 μ.μ. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται ήδη στο σημείο, ενώ την ίδια ώρα τα βίντεο είναι αποκαλυπτικά του μεγέθους της συντριβής.
Η «Gazeta Wyborcza», πολωνικό μέσο ενημέρωσης, αναφέρει ότι ο πιλότος είναι νεκρός, την ώρα που ο διάδρομος, όπου συνετρίβη το πολεμικό αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άσκησης, είναι κατεστραμμένος.
Αυτό το Σαββατοκύριακο, 30 και 31 Αυγούστου, το αεροδρόμιο του Ράντομ φιλοξενεί την Αεροπορική Έκθεση 2025 – μια φημισμένη εκδήλωση που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και προσελκύει χιλιάδες θεατές κάθε χρόνο.
Με πληροφορίες από Wiadomości
