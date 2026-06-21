«Σύννεφα» μετά από μόλις 80 λεπτά συνομιλιών στην Ελβετία - Επίσημη διαμαρτυρία από το Ιράν

Η ιρανική αντιπροσωπεία που μετέχει στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας υπέβαλε διαμαρτυρία στην αμερικανική πλευρά και τώρα σταθμίζει τις επιλογές της, μετά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε το κανάλι Press TV του Ιράν.

Σύμφωνα με τα κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης, μετά τις τετραμερείς διαπραγματεύσεις, έχουν ξεκινήσει διμερείς συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και του Κατάρ.

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια «παύση» στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν συζητήθηκε το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Καμία διαπραγμάτευση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έγινε κατά τα 80 λεπτά του πρώτου γύρου των συνομιλιών» ανέφερε το κανάλι, προσθέτοντας ότι σε αυτό το στάδιο οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από την τήρηση του μνημονίου συνεννόησης που υπέγραψαν οι πρόεδροι των δύο χωρών στα μέσα της εβδομάδας, καθώς επίσης και στην κατάσταση στον Λίβανο.

Λίγο πριν από την έναρξη των συζητήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τη δράση των εντολοδόχων του στον Λίβανο, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τις επιθέσεις.

«Το Ιράν πρέπει να σταματήσει αμέσως τους καλοπληρωμένους συμμάχους του στον Λίβανο από το να δημιουργούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στο⁠Truth Social. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε πάλι το Ιράν πολύ σκληρά, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά ακόμη πιο σκληρά!!!».

Δεν υποχωρεί από τον Λίβανο το Ισραήλ

Το θέμα του Λιβάνου παραμένει μεγάλο αγκάθι στις συζητήσεις, με το Ισραήλ να μην υπαναχωρεί από τις θέσεις του.

Ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον νότιο Λίβανο «για όσο διάστημα χρειαστεί» δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα παραμείνουμε στη ζώνη ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου για όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να προστατεύσουμε τους κατοίκους του βόρειου (Ισραήλ) τους οποίους νοιαζόμαστε, καθώς και όλους τους πολίτες του κράτους» είπε ο Νετανιάχου σε μια τελετή στη μνήμη του αδελφού του, ο οποίος σκοτώθηκε σε μάχη το 1976.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «όποιες και αν είναι οι διπλωματικές εξελίξεις που θα συμβούν, δεν θα επιτρέψω στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί».

Την ίδια ώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα παραμείνει στον Λίβανο και ότι η οργάνωσή του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την ισραηλινή πλευρά.

Η διατήρηση των ισραηλινών δυνάμεων στο έδαφος του Λιβάνου είναι «αδύνατη» και «δεν υπάρχουν ζώνες ασφαλείας για το Ισραήλ», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του ο επικεφαλής της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

«Έχουμε έναν λιβανέζικο στρατό που είναι ο μόνος ικανός να αναπτυχθεί και είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας» του Λιβάνου, «και με αυτόν συνεργαζόμαστε» πρόσθεσε.

Καρότο και μαστίγιο από τον Βανς

Σημειώνεται πως κατά την προσέλευση στον χώρο των συνομιλιών, η ιρανική πλευρά αρνήθηκε να συμμετάσχει στον επίσημο χαιρετισμό αλλά και τις δηλώσεις στις κάμερες, δίνοντας τον τόνο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, στις δηλώσεις του αυτές χαρακτήρισε «ιστορικές» τις διαπραγματεύσεις.

«Πρόκειται για μία ιστορική συνάντηση (...) Αυτό που ο πρόεδρος ζήτησε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε μια νέα σελίδα για να μεταμορφώσουμε την σχέση μας με τον ιρανικό λαό και να τείνουμε το χέρι στους Ιρανούς για να τους πούμε ότι αν οι ηγέτες τους είναι έτοιμοι να απαρνηθούν το ρόλο τους ως παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής, αν είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν μονίμως κάθε φιλοδοξία για απόκτηση του πυρηνικού όπλου, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν ριζικά την σχέση τους με την χώρα αυτή» δήλωσε Βανς κατά την έναρξη των συνομιλιών ανάμεσα στις δύο χώρες και τους μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν στο Μπούργκενστοκ των ελβετικών Αλπεων.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες». «Αναμένω ότι θα σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο τις επόμενες ώρες».

Έπειτα από τις διμερείς συνομιλίες το πρωί ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική αντιπροσωπεία και τους μεσολαβητές του Κατάρ, του Πακιστάν και τους Ελβετούς διπλωμάτες, οι τέσσερις αντιπροσωπείες βρέθηκαν γύρω από ένα τραπέζι νωρίς το απόγευμα για απευθείας συνομιλίες.

BREAKING: Vice President Vance delivers remarks in Switzerland ahead of meeting with Mideast leaders for Iran deal talks. pic.twitter.com/amX9SCWuOp — Fox News (@FoxNews) June 21, 2026