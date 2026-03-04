Σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου: Η στιγμή που το συνεργείο της ΕΡΤ τρέχει να προστατευτεί από εκρήξεις

Στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ βρισκόταν ο απεσταλμένος της ΕΡΤ Γιώργος Σιδέρης μεταδίδοντας τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή εκεί φαίνεται να είναι το πιο ενεργό μέτωπο.
Την ώρα που ο οπερατέρ της ΕΡΤ Φώτης Πάντος άνοιξε το πλάνο δείχνοντας το συνοριακό τείχος με τον Λίβανο ακούστηκαν εκρήξεις με τον Γιώργο Σιδέρη να ενημερώνει πως: «πρέπει να φύγουμε» και επικράτησε αναστάτωση για λίγα λεπτά.
Διαβάστε ακόμα: Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που υποβρύχιο των ΗΠΑ ανατινάζει φρεγάτα του Ιράν
Όλοι όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να βρουν μέρη για να μην είναι εκτεθειμένοι και κάθισαν κάτω. Όπως εξήγησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύτηκε από την πλευρά της Χεσμπολάχ με τις ισραηλινές δυνάμεις να απαντούν και με πυρά πυροβολικού και με αντιαρματικά.
- LIVE οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: Έφτασαν στην Κύπρο «Κίμων» και «Ψαρά» - Διευκρινίσεις για τον συναγερμό
- Συναγερμός στην Τουρκία: Εξουδετερώθηκε βαλλιστικός πύραυλος του Ιράν - «Έχουμε δικαίωμα να απαντήσουμε»
- Jessica Belkin: Αυτή είναι η πρώτη ναυαγοσώστρια του νέου Baywatch - Ποιον ρόλο θα παίξει
- Βίντεο που κόβει την ανάσα: Η στιγμή που υποβρύχιο των ΗΠΑ ανατινάζει φρεγάτα του Ιράν
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.