Σύνορα Ισραήλ - Λιβάνου: Η στιγμή που το συνεργείο της ΕΡΤ τρέχει να προστατευτεί από εκρήξεις

Στα σύνορα Λιβάνου - Ισραήλ βρισκόταν ο απεσταλμένος της ΕΡΤ Γιώργος Σιδέρης μεταδίδοντας τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή εκεί φαίνεται να είναι το πιο ενεργό μέτωπο.

Την ώρα που ο οπερατέρ της ΕΡΤ Φώτης Πάντος άνοιξε το πλάνο δείχνοντας το συνοριακό τείχος με τον Λίβανο ακούστηκαν εκρήξεις με τον Γιώργο Σιδέρη να ενημερώνει πως: «πρέπει να φύγουμε» και επικράτησε αναστάτωση για λίγα λεπτά.

Όλοι όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να βρουν μέρη για να μην είναι εκτεθειμένοι και κάθισαν κάτω. Όπως εξήγησε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτοξεύτηκε από την πλευρά της Χεσμπολάχ με τις ισραηλινές δυνάμεις να απαντούν και με πυρά πυροβολικού και με αντιαρματικά.