Συντριβή Falcon 50 στην Άγκυρα: Η MIT εξετάζει Κύπρια αεροσυνοδό για τη μοιραία πτήση

Η έρευνα για τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους Falcon 50 στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή σε οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Mohammed Ali Ahmed al‑Haddad.

Στο πλαίσιο της έρευνας, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι μια αεροσυνοδός, μέλος του πληρώματος που είχε μεταφέρει το αεροσκάφος στην Τουρκία πριν από τη μοιραία πτήση, συνελήφθη και ανακρίθηκε από τις τουρκικές αρχές.

Σύμφωνα με το T24, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Άγκυρας, κατόπιν εντολής του Γενικού Εισαγγελέα και με τη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MIT).

Η αεροσυνοδός, η οποία φέρεται να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδηγήθηκε στο Τμήμα Αντιτρομοκρατίας, όπου εξετάστηκε για πιθανές διασυνδέσεις. Παρότι αφέθηκε ελεύθερη μετά την κατάθεση, η έρευνα γύρω από το πρόσωπό της παραμένει ανοιχτή.

Την ίδια ώρα, οι τουρκικές και λιβυκές αρχές συνεχίζουν την ανάλυση των συντριμμιών, ενώ το μαύρο κουτί έχει σταλεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για εξειδικευμένη εξέταση, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή της Εισαγγελίας, της αστυνομίας και της MIT, λόγω της σοβαρότητας των προσώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος και των ερωτημάτων που έχουν προκύψει. Μεταξύ αυτών, δύο κρίσιμα σημεία εξετάζονται:

Γιατί η λιβυκή αντιπροσωπεία ταξίδεψε αυτή τη φορά με ιδιωτικό τζετ, ενώ συνήθως χρησιμοποιούσε προγραμματισμένες πτήσεις;

Υπήρξε αλλαγή στο πλήρωμα του αεροσκάφους, το οποίο ανήκε σε εταιρεία με έδρα τη Μάλτα και επρόκειτο να επιστρέψει στη Λιβύη;

Οι τουρκικές αρχές έχουν σχηματίσει ειδική ομάδα έρευνας, ενώ λιβυκή στρατιωτική αντιπροσωπεία βρίσκεται ήδη στην Άγκυρα για επιτόπια επιθεώρηση του σημείου της συντριβής