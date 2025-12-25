Συντριβή Falcon στην Άγκυρα: 30 δευτερόλεπτα καθόρισαν την τελική έκβαση της τραγωδίας

Μόλις επτά λεπτά χρειάστηκαν για να μετατραπεί μια συνηθισμένη πτήση σε αεροπορικό δράμα.

Το Falcon που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, την Ελληνίδα αεροσυνοδό κι άλλους 6 ανθρώπους συνετρίβη το βράδυ της Τρίτης στην Άγκυρα, αφήνοντας πίσω του ένα πεδίο συντριμμιών τριών χιλιομέτρων και ένα αναπάντητο «γιατί».

Ωστόσο, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η τραγωδία θα μπορούσε να είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη. Κι αυτό γιατί το αεροσκάφος κατέπεσε μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσει στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ, που βρίσκεται δύο χιλιόμετρα από το σημείο της συντριβής.

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening.



The contact with Al-Haddad's plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Αν είχε συνεχίσει την πορεία του για μισό λεπτό ακόμη, θα είχε πέσει πάνω σε κατοικημένη περιοχή, με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Το χρονικό των κρίσιμων λεπτών

Στις 20:31, ο πιλότος εξέπεμψε το σήμα PAN-PAN, ενημερώνοντας τον πύργο ελέγχου για «γενική ηλεκτρική βλάβη» και ζητώντας άμεση επιστροφή στο αεροδρόμιο Esenboğa. Ένα λεπτό αργότερα, οι ελεγκτές του έδωσαν οδηγίες καθόδου.

Στις 20:33, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά: ο πιλότος εξέδωσε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού. Το αεροσκάφος άρχισε να χάνει δεδομένα πτήσης, ενώ η φωνή του πιλότου γινόταν ολοένα πιο δυσδιάκριτη.

Στις 20:38, το Falcon εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Είχε ήδη συντριβεί.

«Ο ουρανός φωτίστηκε» – Οι μαρτυρίες των κατοίκων

Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν κάτοικοι του Κεσικαβάκ. Περιέγραψαν μια έκρηξη που «κούνησε τα παράθυρα» και έκανε πολλούς να νομίσουν ότι πρόκειται για σεισμό.

«Ο ουρανός φωτίστηκε από τη λάμψη», είπαν, βλέποντας τα συντρίμμια διασκορπισμένα σε χωράφια και δασικές εκτάσεις.

Τα 30 δευτερόλεπτα που έκριναν ζωές

Ειδικοί που μίλησαν στη Hurriyet υπογράμμισαν ότι η πτώση σημειώθηκε ελάχιστα πριν το αεροσκάφος φτάσει πάνω από το χωριό.

Αν είχε διανύσει ακόμη δύο χιλιόμετρα – απόσταση που αντιστοιχεί σε περίπου 30 δευτερόλεπτα πτήσης – η συντριβή θα είχε γίνει μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

Η διαφορά ανάμεσα σε μια τραγωδία και μια ανείπωτη καταστροφή αποδείχθηκε τελικά μισό λεπτό.

Οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής συνεχίζονται, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν προς σοβαρή ηλεκτρική βλάβη που οδήγησε σε απώλεια κρίσιμων συστημάτων πτήσης.