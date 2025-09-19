Συρία: Πρώην συμπολεμιστές του προέδρου αλ Σάραα προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν

Σχέδιο για τη δολοφονία του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάραα, φαίνεται πως είχαν «ενορχηστρώσει» παλιοί του συμπολεμιστές στην HTS, ωστόσο απετράπη χάρη στις μυστικές υπηρεσίες του Ιράκ.

Λιβανέζικη εφημερίδα αποκάλυψε σήμερα πως πράκτορες του Ιράκ διαβίβασαν νωρίτερα φέτος απόρρητες πληροφορίες στις συριακές Αρχές, οι οποίο ήταν καθοριστικές για την αποτροπή δολοφονία του αλ Σάραα.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληροφορίες παραδόθηκαν πριν από περίπου έξι μήνες, αφότου οι ιρακινές μυστικές υπηρεσίες έμαθαν για το σχέδιο, το οποίο συνέπεσε με τις προσπάθειες αρκετών εξτρεμιστικών ομάδων να πραγματοποιήσουν μια σειρά από εκρήξεις σε όλη τη Συρία.

Συρία: Ποιοι ήθελαν να δολοφονήσουν τον αλ Σάραα

Χάρη στην έγκαιρη ενημέρωση και διαβίβαση μεταφορά πληροφοριών, το σχέδιο δολοφονίας ματαιώθηκε, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Μια ανώτερη ιρακινή πηγή ασφαλείας υποστήριξε ότι πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του αλ Σάραα βρίσκονταν πρώην μέλη της Χαγιάτ Ταχριρ αλ Σαμ, γνωστής και ως HTS, της οργάνωσης δηλαδή που ηγούνταν ο Σύρος πρόεδρος κατά την διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, η οποία μάλιστα υπήρξε η «αιχμή του δόρατος» για την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι πρώην σύντροφοι του αλ Σάραα δυσαρεστήθηκαν με την κατεύθυνση που ακολούθησε ο Σύρος μεταβατικός πρόεδρος αφότου ανέλαβε τον έλεγχο και την εξουσία της χώρας και θέλησαν να τον βγάλουν από την μέση.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του Ιουλίου του 2025 ο δημοσιογράφος Mzahem Alsaloum είχε υποστηρίξει πως οργανώθηκε σχέδιο δολοφονίας του νέου ηγέτη της Συρίας από ένα ανώτερο στέλεχος του ISIS, το οποίο φέρεται να είχε προηγούμενους δεσμούς με την Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης του καθεστώτος Άσαντ.

Μάλιστα, η απόπειρα δολοφονίας του Αχμέντ αλ Σάραα είχε σχεδιαστεί να πραγματοποιηθεί στην επαρχία Νταράα, σύμφωνα με αναφορές, ωστόσο μια κοινή επιχείρηση συριακών και τουρκικών αντιτρομοκρατικών μονάδων ματαίωσε την απόπειρα.

«Οι τρομοκράτες συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού του πυρήνα. Είναι γνωστός για τις διασυνδέσεις του με τη Χεζμπολάχ από την εποχή του εκδιωχθέντος δικτάτορα Μπασάρ αλ Άσαντ».

Με πληροφορίες από An-Nahar