Συρία: Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανακοίνωσε ο αλ Σάρα

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα ανακοίνωσε σήμερα (18/01) ότι υπέγραψε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τον επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία Μαζλούμ Άμπντι, έπειτα από δύο ημέρες ταχείας προώθησης των συριακών δυνάμεων σε εδάφη που ελέγχονταν εδώ και καιρό από τους Κούρδους στο βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας.

"Προτείνω πλήρη κατάπαυση του πυρός", δήλωσε ο Σάρα ενώπιον των δημοσιογράφων στο προεδρικό μέγαρο μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό απεσταλμένο για τη Συρία Τομ Μπαράκ, προσθέτοντας ότι υπογράφηκε συμφωνία από απόσταση με τον Άμπντι, ο οποίος δεν μπόρεσε να ταξιδέψει λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η προεδρία δημοσιοποίησε το κείμενο της υπογεγραμμένης συμφωνίας 14 σημείων, η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ) και των κουρδικών δυνάμεων ασφαλείας στα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών, την άμεση παράδοση στην κυβέρνηση των επαρχιών υπό κουρδικό έλεγχο Ντέιρ Εζόρ και Ράκα στρατιωτικά και διοικητικά, την παράδοση επίσης στην κυβέρνηση όλων των συνοριακών περασμάτων και των πεδίων φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή, και τη μέριμνα από τη Δαμασκό για τους φυλακισμένους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και τις οικογένειές τους που κρατούνται σε φυλακές και στρατόπεδα που ελέγχονται από τους Κούρδους.

Οι ΣΔΔ θα δεσμευτούν να απομακρύνουν όλους τους μη Σύρους αρχηγούς και τις δυνάμεις που συνδέονται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) εκτός της χώρας.

Το έγγραφο φέρει τις υπογραφές τόσο του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα όσο και του επικεφαλής των ΣΔΔ Μαζλούμ Άμπντι.

"Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις ΣΔΔ θα επιλυθούν", μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα δήλωση του Σάρα. Ο Σύρος πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Άμπντι τη Δευτέρα.