Τα 11 παραδείγματα φαινομένου Mandela που ακόμα μας καίνε το μυαλό

Το Mandela Effect (Φαινόμενο Μαντέλα), ή αλλιώς «παραμνησία», είναι ένα φαινόμενο όπου μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων θυμάται ένα γεγονός, μια πληροφορία ή μια λεπτομέρεια με διαφορετικό τρόπο από την πραγματικότητα.

Ο όρος προέκυψε από τo γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι πίστευαν λανθασμένα πως ο θρυλικός ήρωας της Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα είχε πεθάνει στη φυλακή τη δεκαετία του '80, ενώ στην πραγματικότητα αποφυλακίστηκε το 1990 και πέθανε το 2013.

Τώρα θα με ρωτήσετε αν μπορούμε να πάθουμε Mandela Effect με κάποια παλιά σχέση και να τα θυμόμαστε αλλιώς τα γεγονότα, κι εγώ θα σας πω ότι δεν φταίω σε τίποτα, ένας φίλος από το χωριό τα έκανε όλα.

Παρακάτω θα θυμηθούμε ορισμένα παραδείγματα Mandela Effect που μας έχουν σημαδέψει

Το μυθολογικό

Ο Άτλας κρατούσε στα χέρια του την γη, πιστεύαμε κάποτε. Στην πραγματικότητα, όπως επιβεβαιώνει ο Mythologist, κρατούσε τον ουράνιο θόλο.

Αυτό με τα επιτραπέζια παιχνίδια

Πολλοί πιστεύουν ότι ο κύριος με το κουστούμι και το μούσι - το logo της Μονόπολης - φοράει γυαλί τύπου μονόκλ, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει ποτέ συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο

Kι άλλες με brands

Το "Fruit of the Loom", αυτό το βαρετό φανελάκι που όλοι έχουμε στην ντουλάπα μας , δεν είχε ποτέ ένα κέρατο (cornucopia) στο λογότυπό του , αν και πάρα πολλοί το θυμούνται.

Το "Fruit of the Loom", αυτό το βαρετό φανελάκι που όλοι έχουμε στην ντουλάπα μας , δεν είχε ποτέ ένα κέρατο (cornucopia) στο λογότυπό του , αν και πάρα πολλοί το θυμούνται.

Looney Tunes ή Looney Toons; – Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι γράφεται "Looney Toons" (γιατί ταιριάζει με το "cartoons"), αλλά το σωστό είναι "Looney Tunes" .

Skechers ή Sketchers; Κι όμως αυτό το θρυλικό brand sneakers, που κάποτε διαφήμιζε μεταξύ άλλων η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, δεν είχε ποτέ "t" στο logo του. Η ίδια η εταιρεία το έχει δικαιολογήσει ως λάθος auto-correct.

Αυτό με τους Queen

"We are the champions, of the world" - Όλοι πιστέψαμε πως το θρυλικό γηπέδικό χιτ των Queen κάνει fade out με αναφορά στους «πρωταθλητές..του κόσμου», αλλά στην πραγματικότητα αυτός ο στίχος αναφέρεται μόνο μια φορά, στη μέση του κομματιού. Μια αμήχανη διασκευή από το Crazy Frog να οφείλεται πιθανόν γι' αυτή τη συλλογική πλάνη;

Και αυτό με τον Θάνο Καλλίρη

«Γιορτάζω, γιορτάζω μα ούτε που το φωνάζω» ή «μ' ακούτε που το φωνάζω»; Μια ολόκληρη γενιά παιδιών των 90s - νυν σαραντάρηδες, έπαθαν υπαρξιακή κρίση όταν ανακάλυψαν την αλήθεια.

To χαμόγελο της Μόνα Λίζα

Χαμογέλασε η Μόνα Λίζα; Και αν δεν χαμογέλασε, τι ακριβώς έκανε; Στην πραγματικότητα, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι δημιούργησε το πορτρέτο μιας γυναίκας με ένα «αινιγματικό μειδίαμα» το οποίο ο κάθε παρατηρητής μπορούσε να ερμηνεύσει με το δικό του τρόπο.

Λίγη ποπ κουλτούρα ακόμα

Super Mario 64 - "So long, gay Bowser!" – Υπάρχει περίπτωση ο συμπαθής υδραυλικός στο game που αγαπήσαμε, να λέει ομοφοβικές βρισιές; Κάποιοι πιστεύουν πως κάτι τέτοιο ακούγεται στην έκδοση του παιχνδιού για το Nintendo 64, κάποιοι megafans πιστεύουν πως κάτι ξέφυγε στο σπικάζ των χαρακτήρων και η σωστή φράση είναι "so long-a bowser" ή κάτι τέτοιο.

"Shazam" με τον Sinbad – Πολλοί θυμούνται μια ταινία με τίτλο Shazam όπου ο κωμικός Sinbad έπαιζε έναν τζίνι, αλλά δεν υπήρξε ποτέ τέτοια ταινία (υπήρξε μόνο το Kazaam με τον Shaquille O’Neal, μια ταινία που έκανε όταν είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι δεν θα καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα με τους Ορλάντο Μάτζικ).