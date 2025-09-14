Το ανατριχιαστικό chat του Τάιλερ Ρόμπινσον με τους φίλους του μετά την εκτέλεση του Κερκ

Ο άντρας φερόμενος ως δολοφόνος του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, μόλις λίγες ώρες μετά την τραγωδία, αστειευόταν πως ο «σωσίας» του ήταν εκείνος που πάτησε την σκανδάλη, σε ιδιωτικό τσατ στο Discord.

Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον χλεύασε την έρευνα του FBI και το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε αμέσως μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του Κέρκ σε ομιλία του, όπως έγραψε η Daily Mail.

Σύμφωνα με μηνύματα που αποκτήθηκαν από τους New York Times, λίγες ώρες πριν παραδοθεί στην αστυνομία αστειευόταν ότι δήθεν απέκτησε χρηματική αμοιβή.

Ο Ρόμπινσον έχει έκτοτε συλληφθεί και ταυτοποιηθεί ως ο κύριος ύποπτος για τη δολοφονία του Κερκ.

Δεν έδειξε κανένα σημάδι μεταμέλειας σε συνομιλία στο Discord από τα στιγμιότυπα οθόνης που κοινοποιήθηκαν από έναν πρώην συμμαθητή του στο λύκειο.

Αντ' αυτού φάνηκε να απολαμβάνει την προσοχή ανταλλάσσοντας αστεία βίντεο με γνωστούς τους, όσο οι αρχές έψαχναν να βρουν τον υπεύθυνο.

Τα ανατριχιαστικά «αστεία» του κατηγορούμενου λίγες ώρες μετά την δολοφονία του Κερκ

«Ο Τάιλερ σκότωσε τον Τσάρλι!!!!» έγραψε ένας χρήστης σε μια ομαδική συνομιλία το απόγευμα της Πέμπτης, κάνοντας tag τον Ρόμπινσον αστειευόμενος.

Ο Ρόμπινσον απάντησε σχεδόν αμέσως, λέγοντας: «Ο σωσίας μου προσπαθεί να με βάλει σε μπελάδες».

Το τραγελαφικό αστείο ακούστηκε λίγες ώρες αφότου το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες παρακολούθησης που έδειχναν έναν νεαρό άνδρα με γυαλιά ηλίου και καπέλο, να περπατάει μέσα από ένα κλιμακοστάσιο στο Πανεπιστήμιο Utah Valley, όπου μιλούσε ο Κερκ.

Σε εκείνο το σημείο, ο ύποπτος ήταν ακόμα δημόσια άγνωστος, αλλά ιδιωτικά, ο Ρόμπινσον αστειευόταν ήδη με την αλήθεια.

Τα μηνύματα, απεικονίζουν έναν νεαρό άνδρα που γνωρίζει πλήρως την έρευνα και την χλευάζει.

Όταν ένας άλλος χρήστης αστειεύτηκε να καταδώσει στις αρχές τον Robinson για την αμοιβή των 100.000 δολαρίων του FBI, εκείνος αστειεύτηκε: «Μόνο αν πάρω ένα μερίδιο».

Ενώ οι δημόσιοι φόροι τιμής στον Κέρκ κατέκλυζαν τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης και ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ εξέδιδε εθνικές διακηρύξεις προς τιμήν του, ο κατηγορούμενος δολοφόνος βρισκόταν πίσω από μια οθόνη, αστειευόμενος για τα πάντα.

«Είμαι στην πραγματικότητα ο Τσάρλι Κέρκ», έγραψε κάποια στιγμή ο Ρόμπινσον.

«Ήθελα να αποχωρήσω από την πολιτική, γι' αυτό σκηνοθέτησα τον θάνατό μου, τώρα μπορώ να ζήσω τη ζωή των ονείρων μου στο Κάνσας», συμπλήρωσε.