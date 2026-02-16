Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους: Οι απώλειες αμάχων στην Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 26% το 2025

Η «γραμμή εξόντωσης» που ακολουθεί η Ρωσία, από το 2022 και την εισβολή στην Ουκρανία αποτυπώνεται με τα πορίσματα για το 2022, όπου δείχνουν ότι οι απώλειες αμάχων από βομβαρδισμούς αυξήθηκαν κατά 26%.

Το παραπάνω νούμερο επιβεβαιώνει την αυξημένη ρωσική στόχευση πόλεων και υποδομών στη χώρα.

Τα στατιστικά μιλούν από μόνα τους: Η Δράση για την Ένοπλη Βία (AOAV), την οποία ανέδειξε ο Guardian, ανέφερε ότι 2.248 άμαχοι αναφέρθηκαν νεκροί και 12.493 τραυματίες από εκρηκτική βία στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές στην αγγλική γλώσσα - με τον αριθμό των θυμάτων ανά περιστατικό να αυξάνεται σημαντικά.

Κατά μέσο όρο 4,8 άμαχοι αναφέρθηκαν νεκροί ή τραυματίες σε κάθε χτύπημα, 33% περισσότεροι από ό,τι το 2024, με τη χειρότερη επίθεση να λαμβάνει χώρα στο Ντνίπρο στις 24 Ιουνίου. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα επιβατικό τρένο, διαμερίσματα και σχολεία, σκοτώνοντας 21 άτομα και τραυματίζοντας 314, συμπεριλαμβανομένων 38 παιδιών.

Ουκρανία: Σε οριακό σημείο η «αρχή της αναλογικότητας»

Ο Iain Overton, εκτελεστικός διευθυντής της AOAV, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι «η Ουκρανία αντιμετωπίζει μια ευρύτερη κατάρρευση της αυτοσυγκράτησης που είναι πλέον ορατή σε πολλαπλούς πολέμους» και ότι ο σεβασμός για τη διάκριση της αναλογικότητας στον πόλεμο «έχει διασπαστεί».

Η σκόπιμη στόχευση αμάχων ή πολιτικών υποδομών με τρόπο που είναι υπερβολικός για να αποφέρει άμεσο στρατιωτικό πλεονέκτημα αποτελεί έγκλημα πολέμου, αλλά οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η αρχή της αναλογικότητας βρίσκεται σε οριακό σημείο σε πολλαπλές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων της Γάζας, του Σουδάν και του Κονγκό, καθώς και της Ουκρανίας.

«Έχουμε παρακολουθήσει αυτή τη διάβρωση να εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια, από τη Χομς μέχρι το Χαλέπι, τη Μαριούπολη και στη Γάζα. Αυτό που φαίνεται διαφορετικό τώρα είναι η αίσθηση ότι δεν υπάρχει πλέον μια λειτουργική διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες, ικανή να λογοδοτήσει ποτέ στους υπεύθυνους», υποστήριξε ο Όβερτον.

Επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποιήθηκαν σχεδόν κάθε βράδυ σε όλη την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του 2025 και συνεχίστηκαν και το 2026, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό. Συνολικά 805 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 13 πύραυλοι στόχευσαν την Ουκρανία τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, η μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που καταγράφηκε στον πόλεμο.

