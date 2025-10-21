Τα τέσσερα βιβλία που πήρε ο Σαρκοζί μαζί του στη φυλακή

Ο Νικολά Σαρκοζί, οδηγήθηκε σήμερα το πρωί (21/10) στις φυλακές Λα Σαντέ στο Παρίσι, και το «κελί» του δεν έχει την εικόνα που φανταζόμαστε.

Ο Σαρκοζί κρατείται σε μοναχικό κελί 9 τετραγωνικών μέτρων, με ένα κρεβάτι, τουαλέτα, ντουζιέρα, γραφείο, ένα μικρό παράθυρο και τηλεόραση, το κόστος της οποίας είναι 14 ευρώ τον μήνα.

Στο κελί του, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει τοποθετήσει δέκα προσωπικές φωτογραφίες, δύο τόμους του Κόμη του Μόντε Κρίστο, το κλασικό μυθιστόρημα ενός άδικα φυλακισμένου που σχεδιάζει την εκδίκησή του και τη βιογραφία του Ιησού.

Το κελί του Νικολά Σαρκοζί | Le Parizien

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα, ο πρώην πρόεδρος σκοπεύει να αφιερώσει τον χρόνο του στη συγγραφή ενός νέου βιβλίου. Λίγο πριν αναχωρήσει για τη φυλακή, διαβεβαίωσε τους δημοσιογράφους πως «η αλήθεια θα θριαμβεύσει, αλλά το τίμημα θα είναι συντριπτικό».

Οι δικηγόροι του έχουν ήδη καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης. Οι δικαστές έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να αποφασίσουν, μια απόφαση που αναμένεται λίγο πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μέχρι τότε, ο Νικολά Σαρκοζί θα παραμείνει στη φυλακή