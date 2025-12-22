Τάιλορ Τσέις: Η απίστευτη ιστορία ενός Nickelodeon icon που πλέον ζει στο πεζοδρόμιο

Από τη δημοσιότητα και την επιτυχία της παιδικής τηλεόρασης στο Nickelodeon, ο Τάιλορ Τσέις φαίνεται σήμερα να περνά μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση της ζωής του.

Ο 36χρονος ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του Μάρτιν Κουέρλι στη σειρά Ned’s Declassified School Survival Guide (2004–2007), εντοπίστηκε άστεγος στους δρόμους της Καλιφόρνιας, μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν αρχικά τον Σεπτέμβριο και έγιναν γρήγορα viral.

Στα πλάνα, ο Τσέις εμφανίζεται καταβεβλημένος και αποδιοργανωμένος, ενώ συνομιλεί με μια γυναίκα που τον αναγνώρισε. Τις τελευταίες ημέρες, νέα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τον ηθοποιό σε παρόμοια κατάσταση, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την υγεία και την ευημερία του.

🔥🚨DEVELOPING: Former Nickelodeon child star Tylor Chase who is known for his role “Martin” in the show Ned’s declassified survival guide was spotted appearing unrecognizable and homeless in California. Many fans are questions ‘What does Nickelodeon do to these kids.’ pic.twitter.com/CrhQpyWRbY — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 21, 2025

Η γυναίκα που κατέγραψε το πρώτο βίντεο τον ρώτησε αν είχε εμφανιστεί στο Disney Channel, με τον ίδιο να αναφέρει το πλήρες όνομά του, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά του.

Η δημοσιοποίηση του υλικού προκάλεσε κύμα σχολίων στο X, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν λύπη και προβληματισμό. Παράλληλα, αρκετοί επέκριναν την πράξη της καταγραφής και δημοσίευσης, επισημαίνοντας ότι τέτοιες στιγμές αγγίζουν τα όρια της παραβίασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Μετά τη διάδοση του βίντεο, δημιουργήθηκε καμπάνια στο GoFundMe για τη στήριξη του Τσέις, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 1.200 δολάρια πριν διακοπεί έπειτα από παρέμβαση της μητέρας του. Όπως ανέφερε, ο γιος της χρειάζεται πρωτίστως ιατρική φροντίδα και όχι οικονομική ενίσχυση, τονίζοντας ότι δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί μόνος του ούτε τα φάρμακά του.

Στο θέμα αναφέρθηκαν και οι πρώην συμπρωταγωνιστές του, Ντέβον Βερκχάιζερ, Λίντσεϊ Σο και Ντάνιελ Κέρτις Λι, μέσα από το επεισόδιο της 24ης Σεπτεμβρίου του podcast Ned’s Declassified Podcast Survival Guide.

Former Nickelodeon star Tylor Chase found homeless in heartbreaking viral video https://t.co/4n7T6UReLz pic.twitter.com/VzjLInsB7Z — New York Post (@nypost) December 21, 2025

Ο Ντάνιελ Κέρτις Λι εξέφρασε τον θυμό και τη στεναχώρια του βλέποντας το βίντεο, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι σωστό να στρέφεται μια κάμερα σε κάποιον που βρίσκεται σε τόσο ευάλωτη κατάσταση.

Η Λίντσεϊ Σο, η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δική της μάχη με τις εξαρτήσεις, ανέφερε ότι μπορεί να κατανοήσει την κατάσταση, ενώ και οι τρεις δήλωσαν πρόθυμοι να προσπαθήσουν να βοηθήσουν τον Τσέις, επισημαίνοντας ότι η δημόσια έκθεση δεν αποτελεί λύση.

Ποιος είναι ο Τάιλορ Τσέις

Ο Τάιλορ Τσέις γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1989 στην Αριζόνα και έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή εφηβική σειρά του Nickelodeon, όπου υποδύθηκε τον Μάρτιν Κουέρλι, έναν μαθητή που ξεχώριζε για την πολυλογία και την εκκεντρικότητά του.

Εκτός από τη συγκεκριμένη σειρά, συμμετείχε σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το Everybody Hates Chris και η ταινία Good Time Max (2007). Το 2014 δημιούργησε κανάλι στο YouTube, ωστόσο οι αναρτήσεις του μειώθηκαν σταδιακά μέχρι που σταμάτησαν εντελώς τον Οκτώβριο του 2021. Έκτοτε, ο ηθοποιός έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.