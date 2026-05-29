TAP Air Portugal: Επιστρέφει στον ΔΑΑ μετά από 14 χρόνια και φέρνει την Αμερική πιο κοντά στην Αθήνα

Την Αθήνα με την Πορτογαλία, μετά από 14 χρόνια, θα συνδέσει ξανά το εφετινό καλοκαίρι, η TAP Air Portugal, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό και την συνδεσιμότητα του Ελ. Βενιζέλος με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Πέρα από την Βόρεια Αμερική μάλιστα, η Ελλάδα αποκτά τρόπο διασύνδεσης και με την Λατινική και Νότια Αμερική, μέσω Λισαβόνας, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο της TAP προς την εκεί περιοχή.

