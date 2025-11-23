Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Η εγγονή του Τζον Κένεντι, διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου

Η εγγονή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με μια επιθετική μορφή καρκίνου.

Η 35χρονη μοιράστηκε τα νέα σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker το Σάββατο - στην 62η επέτειο της δολοφονίας του παππού της, αποκαλύπτοντας ότι της έχουν δώσει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής.

