Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Η εγγονή του Τζον Κένεντι, διαγνώστηκε με καρκίνο τελικού σταδίου

Η εγγονή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Κένεντι, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με μια επιθετική μορφή καρκίνου.
Η 35χρονη μοιράστηκε τα νέα σε ένα δοκίμιο που δημοσιεύτηκε στο The New Yorker το Σάββατο - στην 62η επέτειο της δολοφονίας του παππού της, αποκαλύπτοντας ότι της έχουν δώσει λιγότερο από ένα χρόνο ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Γιάννης Στάνκογλου: «Είχα γνωρίσει τη Δήμητρα Μαργέτη πριν την πιάσουν - Είχε σχέση με φίλο μου»
- «Τους σκότωσα όλους, φυσικά το έκανα»: Ο δολοφόνος που «καρφώθηκε» παραμιλώντας στην τουαλέτα
- Η «στοιχειωμένη» παραλία στην Εύβοια και ο θρύλος με τους νεκρούς που βγαίνουν από τη θάλασσα
- 8 ζευγάρια που ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα τηλεοπτικών σειρών και μάλλον δεν το ήξερες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.