Τελ Αβίβ: Μαζικές διαδηλώσεις για τερματισμό της εισβολής και επιστροφή ομήρων

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν χθες (17/8 στο Τελ Αβίβ απαιτώντας συμφωνία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα η οποία θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων.

Η χθεσινή σηματοδοτεί μία από τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης που έχουν πραγματοποιηθεί στο Ισραήλ από την αρχή της εισβολής στη Γάζα, τον Οκτώβριο 2023, κατά τον ΣΚΑΙ.

«Φέρτε τους πίσω όλους» , «Σταματήστε τον πόλεμο», φώναζε το πλήθος που συγκεντρώθηκε σε κεντρική πλατεία του Τελ-Αβίβ, όπου οι οικογένειες συναντώνται εδώ και χρόνια για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ανθρώπων τους, που κρατούνται από τη Χαμάς.

Τελ Αβίβ: Οργή για την κυβέρνηση Νετανιάχου

«Η ισραηλινή κυβέρνηση ουδέποτε πρότεινε μια αληθινή πρωτοβουλία υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας και του τερματισμού του πολέμου. Μετέτρεψαν τον πιο δίκαιο πόλεμο σε έναν άχρηστο πόλεμο», κατήγγειλε.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων, ισραηλινές και κίτρινες σημαίες που συμβολίζουν τους ομήρους. «Ειρήνη τώρα», «Φέρτε τον πίσω στο σπίτι», έγραφαν τα πλακάτ κάτω από τις φωτογραφίες των 49 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Αποκλεισμοί δρόμων, φλεγόμενα ελαστικά και συμπλοκές με την αστυνομία στιγμάτισαν την Κυριακή. Η έκκληση για πανεθνική απεργία αλληλεγγύης δεν βρήκε όμως μεγάλη ανταπόκριση και η δραστηριότητα παρέμεινε σχετικά ομαλή στο Τελ Αβίβ.

Σε μια κίνηση ισχυρού συμβολισμού, μια τεράστια ισραηλινή σημαία με τις φωτογραφίες των απαχθέντων ξεδιπλώθηκε το πρωί σ' αυτή την «πλατεία των ομήρων».