Τεράστιο το πρόβλημα στην Αγγλία με τα σκουπίδια: «Μυρίζει σαν πτώματα και σάπιο φαγητό»

Μια καταγγελία στο Guardian φέρνει στην επιφάνεια το ελλιπές σύστημα απορριμάτων που κυριαρχεί σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και στη Αγγλία. Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων καυσώνων, η μυρωδιά από μια παράνομη χωματερή στην οδό Μίντλαντ, λίγα μέτρα από το νηπιαγωγείο, έγινε τόσο αφόρητη που το προσωπικό έπρεπε να κρατάει τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά και τα παιδιά δεν μπορούσαν να παίξουν έξω.

«Μύριζε σαν νεκρούς ανθρώπους, σαν πολύ άσχημο σάπιο φαγητό. Ήταν απαίσιο», λέει.

Η μυρωδιά, η οποία παρέμενε για εβδομάδες, άρχισε να επηρεάζει την επιχείρηση της Τόμσον, με τους υποψήφιους γονείς να αποθαρρύνονται από το να εγγράψουν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο. «Ήταν ντροπιαστικό», λέει.

«Υπήρχαν γονείς που άφηναν τα παιδιά τους και μετά έβγαιναν από τη μυρωδιά», λέει η 45χρονη Λιζ Τόμσον, η οποία διευθύνει το Νηπιαγωγείο Blessings στο Μπράντφορντ του Δυτικού Γιορκσάιρ.

Η κατάσταση που αντιμετώπισε ο Thompson δεν είναι καθόλου μοναδική. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος έλαβε 10.238 αναφορές για ύποπτα εγκλήματα σχετικά με τα απόβλητα στην Αγγλία το 2025.

Το Γιορκσάιρ αποτελεί ένα ιδιαίτερο hotspot, με έναν νέο χάρτη θερμότητας που δείχνει 1.068 αναφορές το 2025, δεύτερο μόνο μετά τα Δυτικά Μίντλαντς, όπου υποβλήθηκαν 1.542 αναφορές για εγκλήματα περί αποβλήτων, αριθμός ρεκόρ. Αυτά τα στοιχεία είναι πιθανώς υποτιμημένα, καθώς μόνο το 27% των εγκλημάτων περί αποβλήτων θεωρείται ότι έχουν αναφερθεί.

Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί ιδιαίτερα το κοινό και είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε μια από τις πρώτες του κινήσεις ως πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ επισκέφθηκε τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της οδού Μίντλαντ, δηλώνοντας ότι «οι μέρες που βγάζαμε εύκολα χρήματα από τα απόβλητα έχουν τελειώσει».

«Ενδείξεις για σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα»

Η χωματερή, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στο Συμβούλιο του Μπράντφορντ και στο ραντάρ της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος τον Ιούνιο μετά από αναφορές για δυσάρεστες οσμές, είχε αρχίσει να δημιουργείται εδώ και μήνες. Βαρέα οχήματα εισέρχονταν στην περιοχή μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, με έναν μεγάλο εκσκαφέα να ξεφορτώνει και να απορρίπτει χιλιάδες τόνους σκουπιδιών.

«Υπάρχουν πραγματικά σαφείς ενδείξεις ότι αυτό συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα», λέει ο υπεύθυνος περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, Μπεν Χόκινγκ. Το έγκλημα περί αποβλήτων είναι κερδοφόρο για τους εμπλεκόμενους εγκληματίες, αλλά δαπανηρό για το κοινό. Περίπου το 20% των αποβλήτων που κυκλοφορούν στην Αγγλία διαχειρίζεται παράνομα, με κόστος για την οικονομία περίπου 1 δισεκατομμύριο λίρες ετησίως.

Ο καθαρισμός είναι ιδιαίτερα δαπανηρός. Το Μπέρναμ έχει ορίσει τρεις παράνομες τοποθεσίες όπου πρέπει να απομακρύνονται τα απόβλητα: την Power Station Road, στο Νησί Σέπι, στο Κεντ. την Aymer Close, στο Ράνιμιντ, στο Σάρεϊ. και την Midland Road. Αλλά ο Χόκινγκ εκτιμά ότι το κόστος για τον φορολογούμενο μόνο του καθαρισμού της περιοχής της Midland Road θα ανέλθει σε πάνω από 250.000 λίρες. Το κόστος καθαρισμού της παράνομης χωματερής Hoads Wood στο Κεντ ανήλθε σε 15 εκατομμύρια λίρες.

«Στόχος είναι η ανάκτηση του κόστους μέσω των δικαστηρίων, αλλά παραμένει αβέβαιο αν αυτό θα είναι δυνατό για αυτήν την τοποθεσία», λέει ο Hocking. Οι ποινικές έρευνες εξακολουθούν να διεξάγονται.

«Καταπολεμούμε τους εγκληματίες που κρύβονται πίσω από αυτό και δίνουμε στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος τα εργαλεία που χρειάζεται για να προχωρήσει περισσότερο και πιο γρήγορα», δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος, Άντζελα Ιγκλ.

«Ανάγκη για χρηματοδότηση»

Αλλά το πόσο καλά εξοπλισμένες είναι οι δημοτικές αρχές και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος για να αντιμετωπίσουν το οργανωμένο έγκλημα σε αυτή την κλίμακα παραμένει προς συζήτηση, με τη Βουλή των Λόρδων να κατηγορεί πρόσφατα την υπηρεσία για «ανικανότητα» όσον αφορά το έγκλημα περί αποβλήτων.

«Θα μπορούσαμε πάντα να έχουμε περισσότερη χρηματοδότηση», λέει ο Χόκινγκ, «αλλά προσπαθούμε επίσης να είμαστε πιο αποτελεσματικοί με τους ανθρώπους που έχουμε. Πραγματικά προσπαθούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των πληροφοριών για το τι συμβαίνει και πού».

Χωρίς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξεκινήσει ο καθαρισμός της χωματερής της Midland Road, μια γυναίκα που εργάζεται σε ένα κοντινό κέντρο νεότητας, αλλά ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, ανησυχεί ότι ο περισσότερος ζεστός καιρός θα μπορούσε να φέρει πιο καταστροφικές μυρωδιές.

«Ήταν πραγματικά δύσκολο για εμάς να δουλέψουμε», λέει. Το κέντρο αναγκάστηκε να ακυρώσει τα μαθήματα μαγειρικής και άσκησης για νέους, επειδή οι μύγες και η μυρωδιά έκαναν την εργασία αφόρητη.

«Όποιος το έκανε αυτό δεν σκεφτόταν τους ντόπιους και πώς επηρεάζει αυτούς και τις επιχειρήσεις τους», λέει. «Είναι πραγματικά άδικο. Όποιος πέταξε αυτά τα απόβλητα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος».