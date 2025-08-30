«Θα πάρουμε εκδίκηση»: Απειλές των Χούθι για τη δολοφονία του πρωθυπουργού τους από το Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης απείλησαν σήμερα με εκδίκηση, μετά τον θάνατο ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων του υεμενίτικου σιιτικού κινήματος, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού τους, από ισραηλινές επιδρομές.

«Ορκιζόμαστε στον Θεό, στον αγαπητό λαό της Υεμένης και στις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών ότι θα πάρουμε εκδίκηση», δήλωσε ο Μεχντί αλ Μαχάτ, επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο Telegram.

Κάλεσε επίσης «όλες τις (ξένες) εταιρείες που βρίσκονται υπό την κατοχική οντότητα (σ.σ. Ισραήλ) να φύγουν πριν να είναι πολύ αργά», όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Υπολογισμένο χτύπημα στους Χούθι από το Ισραήλ

Νωρίτερα σήμερα, οι αντάρτες επιβεβαίωσαν τον θάνατο του πρωθυπουργού τους, Άχμεντ Γκάλεμπ Νάσερ αλ-Ραχάουι και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι Χούθι ανέφεραν επιθέσεις στη Σαναά την Πέμπτη, χωρίς να διευκρινίζουν τους στόχους των επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε «στρατιωτικό στόχο» στην πρωτεύουσα της Υεμένης.

Οι Χούθι ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοδυτικής Υεμένης από το 2014, αφού εκδίωξαν την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση από τη Σαναά και πυροδότησαν έναν καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο.

Δήλωσαν ότι ο Ραχάουι σκοτώθηκε μαζί με αρκετούς υπουργούς των Χούθι, αν και δεν κατονόμασαν τους άλλους.

Η σαουδαραβική ειδησεογραφική ιστοσελίδα al-Hadath αναφέρει ότι σκοτώθηκαν ο υπουργός Εξωτερικών των Χούθι, καθώς και οι υπουργοί Δικαιοσύνης, Νεολαίας και Αθλητισμού, Κοινωνικών Υποθέσεων και Εργασίας.

Χούθι: Ανακατατάξεις μετά το χτύπημα

Το γραφείο του Μαχντί αλ-Μασάτ, του προέδρου των ανταρτών, δήλωσε ότι αρκετοί άλλοι υπουργοί «υπέστησαν μέτρια και σοβαρά τραύματα» ως αποτέλεσμα της επιδρομής.

Πρόσθεσε ότι ο Μουχάμαντ Άχμεντ Μιφτάχ, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός τους, θα αναλάβει τον ρόλο του Ραχάουι.

Ο Ραχάουι κατείχε τη θέση του από τον Αύγουστο του 2024 και θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό ηγετική μορφή του κινήματος αντί να αποτελεί μέρος του κορυφαίου κύκλου λήψης αποφάσεων που σχεδιάζει στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι, ο ανώτατος ηγέτης του κινήματος, καθώς και ο υπουργός Άμυνας της οργάνωσης και ο αρχηγός του επιτελείου, δεν λέγεται ότι συγκαταλέγονται μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης της Πέμπτης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη σχολιάσει δημόσια τις τελευταίες εξελίξεις.

Πηγή: BBC