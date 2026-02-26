Θάφτηκαν κάτω από το χιόνι οι ΗΠΑ: «Ξυπνήσαμε και όλα ήταν παγωμένα», λέει Έλληνας ομογενής

Οι βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ έχουν εγκλωβιστεί σε έναν κλοιό χιονιά που θεωρείται ο πιο έντονος των τελευταίων δεκαετιών. Από το Μέριλαντ μέχρι το Μέιν, πόλεις έχουν καλυφθεί από χιόνι που σε ορισμένα σημεία ξεπερνά το ένα μέτρο.

Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα. Οι αρχές μιλούν για «χιλιάδες σημεία ζημιών» στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, με συνεργεία να δουλεύουν ασταμάτητα σε 18ωρες βάρδιες.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, η χιονόπτωση ξεπέρασε τα 90 εκατοστά, σπάζοντας το ρεκόρ της ιστορικής χιονοθύελλας του 1978. Οι δρόμοι παραμένουν απάτητοι, η αποκομιδή απορριμμάτων έχει σταματήσει και αρκετά σχολεία λειτουργούν αποκλειστικά διαδικτυακά.

Λευκές ΗΠΑ: «-23 βαθμοί, μισό μέτρο χιόνι»

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ομογενής Θοδωρής Καρναβάς περιέγραψε τις αφύσικες συνθήκες που επικράτησαν στη Νέα Υόρκη. Όπως είπε, ο υδράργυρος έπεσε στους -23 βαθμούς Κελσίου, ενώ το χιόνι έφτασε περίπου το μισό μέτρο.

Διαβάστε ακόμα: Μεξικό: Τηλεφωνική επικοινωνία Σέινμπαουμ - Τραμπ για το θάνατο του «Ελ Μέντσο»

«Ξυπνήσαμε και τα πάντα ήταν παγωμένα. Αυτοκίνητα, δρόμοι, πεζοδρόμια. Δεν μπορούσες να κάνεις ούτε δέκα βήματα χωρίς να γλιστρήσεις», ανέφερε.

Παρά την ένταση της κακοκαιρίας, η πόλη λειτούργησε ωστόσο σχεδόν κανονικά: «Μόνο μία μέρα δεν πήγαμε στη δουλειά. Από την επόμενη, η Νέα Υόρκη ξαναμπήκε στους ρυθμούς της. Ο κόσμος εδώ είναι μαθημένος σε τέτοια φαινόμενα».

ΗΠΑ: Υπηρεσιακός «πυρετός» για αποκατάσταση

Σε πολλές περιοχές της Νέας Υόρκης, τα πεζοδρόμια παραμένουν αδιάβατα, με άτομα με αναπηρία να καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν. «Βρίσκεις ένα καθαρό σημείο και μετά ένα μονοπάτι 15 εκατοστών που δεν χωρά ούτε καρότσι ούτε περιπατητήρα», αναφέρει εκπρόσωπος του Κέντρου Ανεξαρτησίας Ατόμων με Αναπηρία.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, φοιτητής έχασε τη ζωή του από μονοξείδιο του άνθρακα, όταν προσπάθησε να φορτίσει το κινητό του μέσα στο αυτοκίνητο, του οποίου η εξάτμιση είχε φράξει από το χιόνι.

Οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν ότι η χιονοθύελλα περιείχε συνολικά 9,46 δισεκατομμύρια τόνοι νερού. Αν όλο αυτό το χιόνι έπεφτε μόνο στο Μανχάταν, θα σχημάτιζε στρώμα ύψους μεγαλύτερου από ένα μίλι. Αν έπεφτε μόνο στο Ρόουντ Άιλαντ, θα σκέπαζε την πολιτεία με πάνω από 28 μέτρα χιόνι.