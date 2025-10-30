«Θεέ μου, βιαστείτε»: Συγκλονίζουν τα ηχητικά μετά τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Ελληνίδας στις ΗΠΑ

Αξιωματούχοι στο Νιου Τζέρσεϊ, στις ΗΠΑ, δημοσίευσαν ηχητικό απόσπασμα κλήσης στο 911 από ένα θανατηφόρο φερόμενο τροχαίο ατύχημα που σκότωσε δύο έφηβες κοπέλες, την Ιζαμπέλα Σάλας και την Ελληνίδα Μαρία Νιώτης.

Υπενθυμίζεται ότι, τα δύο κορίτσια σκοτώθηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου ενώ επέβαιναν σε ηλεκτρικό ποδήλατο, όταν ένας 17χρονος άνδρας φέρεται να τις χτύπησε και τις δύο με το αυτοκίνητό του περίπου στις 5:26 μ.μ. στο Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, δήλωσε η Εισαγγελία της Κομητείας Γιούνιον.

Τα δύο κορίτσια, επίσης 17 ετών, ανακηρύχθηκαν νεκρά λίγο αργότερα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι ο ύποπτος οδηγούσε ένα μαύρο Jeep Compass του 2021 τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος. Ο ύποπτος κατηγορήθηκε για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και μια σειρά από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Νιου Τζέρσεϊ: Η κλήση στην αστυνομία

Το Fox News Digital έλαβε ηχητικό απόσπασμα κλήσης στο 911 και αστυνομικές αναφορές μέσω αιτήματος του FOIA που δείχνουν ότι ο ύποπτος παραδόθηκε στον πατέρα του μετά τις φερόμενες δολοφονίες.

Τα αρχεία δείχνουν επίσης ότι ο πατέρας του υπόπτου επικοινώνησε με τις αρχές επιβολής του νόμου σε κάποιο σημείο μετά το τροχαίο ατύχημα.

Ένα άτομο που κάλεσε το 911 είπε ότι το μαύρο SUV του υπόπτου «πέταξε κάτω από τον δρόμο και χτύπησε ανθρώπους» και ανέφερε ότι ένα από τα θύματα δεν ανταποκρινόταν.

Το ίδιο άτομο είπε ότι υπήρχε «κάποιος κάτω από ένα αυτοκίνητο», προσθέτοντας: «Αυτό είναι πραγματικά άσχημο».

«Κανείς δεν έχει τις αισθήσεις του», είπε ένας άλλος καλών. «Όλοι είναι άναυδοι, δεν κινούνται».

«Υπάρχει ένα κορίτσι στο δρόμο, και υπάρχει ένα αυτοκίνητο! Θεέ μου, παρακαλώ βιαστείτε!», είπε ένα άλλο άτομο.

Ένας άλλος καλών, όταν ρωτήθηκε για το θύμα που ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είπε ότι «δεν φαινόταν καλά».

Ένας από αυτούς που τηλεφώνησαν, είπε στον χειριστή του 911 ότι ο ύποπτος «απογειώθηκε» μετά το περιστατικό, κατευθυνόμενος προς το κέντρο της πόλης.

«Πετούσε (το αυτοκίνητο), ήταν μαύρο. Αυτό είναι το μόνο που ξέρω», ακούστηκε να λέει ο καλών.

«Το αυτοκίνητο μοιάζει σαν να πρόκειται να πάρει φωτιά», είπε ένας άλλος καλών του 911.

Σε δήλωσή του στο Fox News Digital, η υπεύθυνη Δημοσίων Πληροφοριών του Γραφείου του Εισαγγελέα της Κομητείας Γιούνιον, Λόρεν Φαρίνας, δήλωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη μετά το περιστατικό για ανάκριση και αφέθηκε ελεύθερος.

«Λίγο μετά το περιστατικό τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο ύποπτος συνελήφθη και ανακρίθηκε από αστυνομικούς. Στη συνέχεια, ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή περαιτέρω έρευνας.

Η σύλληψη του υπόπτου

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον ύποπτο το πρωί της Τετάρτης 1 Οκτωβρίου, αφού εγκρίθηκαν οι καταγγελίες για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού», έγραψε η Farinas.

Ο 17χρονος βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση, είπε.

Η μητέρα του Νιώτη, Φούλα Νιώτης, δήλωσε στο Fox News σε προηγούμενη συνέντευξή της ότι ο ύποπτος «σχεδίασε» την επίθεση και πίστευε ότι ήταν «άθικτος» επειδή είχε συγγενείς που εργάζονταν στις αρχές επιβολής του νόμου.

Είπε ότι η τοπική αστυνομία δεν ανέλαβε δράση όταν η οικογένεια κατήγγειλε τον ύποπτο στις αρχές επιβολής του νόμου, αφού φέρεται να παρακολουθούσε την κόρη της.

«Θα έπρεπε να είχαν κάνει πολλά. Δεν έκαναν τίποτα», είπε η Νιώτης για τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου. «Δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν το μωρό μου.

«Θέλω δικαιοσύνη για τη Μαρία και την Ιζαμπέλα. Αυτό θέλω».