«Θέμα ωρών» για τον Τραμπ η υπογραφή για τον τερματισμό του shutdown - Απόψε η ψηφοφορία

«Θέμα ώρων» είναι για τον Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει το νομοσχέδιο που θα βάλει τέλος στην παρατεταμένη περίοδο δημοσιονομικής παράλυσης - shutdown.

Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ ελευελπιστεί να υπογράψει τόσο σύντομα, έκανε γνωστό η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου του προηγούμενου προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, θα διεξαχθεί απόψε γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα, 02:00 ξημερώματα Πέμπτης στην Ελλάδα).

«Ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στον τερματισμό επιτέλους αυτού του καταστροφικού shutdown από τους Δημοκρατικούς, βάζοντας την υπογραφή του. Ευελπιστούμε ότι θα υπογραφεί αργότερα απόψε», είπε η Λέβιτ σε δημοσιογράφους.