«Θεσούλα» στην Κομισιόν: Μία δουλειά που πολλοί θέλουν, αλλά οι περισσότεροι μετανιώνουν

Για τη λογική του μέσου Νεοέλληνα, μπορεί κάτι τέτοιο να ακούγεται ακατάληπτο, αλλά μία από τις πιο περιζήτητες δημόσιες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μία δουλειά στην Κομισιόν, δεν είναι ακριβώς το δημοσιοϋπαλληλικό «όνειρο» που φαντάζονται.

Με απλή «αναλογική», θα νόμιζε κανείς πως όσο πιο ψηλά η «καρέκλα», τόσο πιο βολική, αλλά φαίνεται πως η καθημερινή τριβή σε μία περίοπτη θέση ευθύνης, δεν είναι τόσο ειδυλλιακή, όπως περιγράφουν εργαζόμενοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπή στο Politico.

Ενδεικτικά, περίπου 170.000 άτομα είχαν υποβάλει αίτηση για μόλις 1.500 θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ νωρίτερα φέτος.

Πίσω από την «κουρτίνα» της Κομισιόν

Ωστόσο, για πολλούς που τα καταφέρνουν μέσα στην εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, η πραγματικότητα απέχει πολύ από το όνειρο.

Το POLITICO μίλησε με δώδεκα αξιωματούχους από διαφορετικά γραφεία επιτρόπων και Γενικές Διευθύνσεις, διάφορων ηλικιών, εθνικοτήτων και καταγωγής, οι οποίοι περιέγραψαν ένα θεσμό όπου οι πολλές ώρες εργασίας, η δυσκίνητη γραφειοκρατία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η τοξική διαχείριση τους έχουν αφήσει εξαντλημένους, αποξενωμένους και αμφισβητούν το κατά πόσον τα χρήματα και το κύρος αξίζουν τον κόπο.

Οι εμπειρίες τους ποικίλλουν σημαντικά στο εργατικό δυναμικό της Επιτροπής, που αποτελείται από 30.000 άτομα, αλλά τα ίδια παράπονα επανεμφανίζονταν ξανά και ξανά. Σε ορισμένους παραχωρήθηκε η ανωνυμία τους για να μιλήσουν ειλικρινά για τις εμπειρίες τους στον χώρο εργασίας.

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«Οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο δύσκολες», δήλωσε ο Νικόλας Μαυραγάνης, πρόεδρος της Union Syndicale Fédérale, μιας ομάδας - ομπρέλα που συνδέει περίπου 20 συνδικάτα εργαζομένων σε οργανισμούς της ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς.

Ως αξιωματούχος της Επιτροπής από το 1994, ηγείται της ομοσπονδίας από το 2019 και βοηθά στην καθοδήγηση της εκπροσώπησης των συνδικάτων - μελών στις συναλλαγές της με τους θεσμούς. «Υπάρχει όλο και περισσότερος φόρτος εργασίας, πράγμα που σημαίνει όλο και περισσότερη πίεση».

Καθώς οι Βρυξέλλες έχουν αναλάβει έναν πιο κεντρικό γεωπολιτικό ρόλο, αντιδρώντας στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, διαχειριζόμενοι τις εντάσεις με την Κίνα και διαχειριζόμενοι τις ολοένα και πιο απρόβλεπτες Ηνωμένες Πολιτείες, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι κάθε αρχείο έχει σημασία.

Η Κομισιόν και το «σύνδρομο της Στοκχόλμης»

Λίγα από τα παράπονα που άκουσε το POLITICO, από αγχωτικά έργα και δύσκολα αφεντικά μέχρι ατελείωτη γραφειοκρατία και γερασμένα γραφεία, αφορούν μόνο την Επιτροπή, και παρόμοιες ιστορίες μπορούν να βρεθούν σε υπουργεία, δικηγορικά γραφεία και συμβούλους σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο συνδυασμός κύρους, πολιτικής πίεσης και της κλίμακας του θεσμού καθιστά την εμπειρία ξεχωριστή και συχνά δύσκολη.

«Είναι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ, επομένως οι άνθρωποι έχουν αυτό το περίεργο σύμπλεγμα ανωτερότητας», είπε ένας αξιωματούχος.

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε ότι το θεσμικό όργανο «έχει δεσμευτεί να είναι ένας σύγχρονος, σεβαστός και ελκυστικός χώρος εργασίας», αναφερόμενος σε μια αναθεώρηση που ξεκίνησε η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις λειτουργίες της Επιτροπής.

Μια εσωτερική έρευνα διαπίστωσε ότι το 74% του προσωπικού αξιολόγησε την Επιτροπή ως ελκυστικό εργοδότη, σημειώνοντας αύξηση έξι ποσοστιαίων μονάδων από το 2023.

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Τα συγκρίσιμα δημόσια δεδομένα είναι σπάνια. Μια έρευνα του 2025 για το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαπίστωσε ότι το 85% των εργαζομένων ήταν περήφανοι που εργάζονταν εκεί, παρόλο που λιγότεροι από τους μισούς θεωρούσαν τον φόρτο εργασίας τους διαχειρίσιμο.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ένα ευρύτερο παράδοξο: η αφοσίωση σε ένα ίδρυμα μπορεί να παραμείνει ισχυρή ακόμη και όταν οι καθημερινές συνθήκες εργασίας απογοητεύουν το προσωπικό του. Στην Επιτροπή, αυτό το χάσμα εξηγεί γιατί η απογοήτευση δεν οδηγεί απαραίτητα τους εργαζόμενους σε παραίτηση.

Κύρους ανάβασις

Από τις μαρτυρίες των εργαζομένων προκύπτει ότι οι δυσκολίες δεν είναι μόνο συντελεστικές, και δεν προκύπτουν μόνο από το επίπεδο δυσκολίας της εργασίας τους, αλλά από την πίεση που συνοδεύει το κύρος της καθ' αυτό.

Οι θέσεις εργασίας στην Επιτροπή, όπου οι εργαζόμενοι διαμορφώνουν πολιτικές που επηρεάζουν περισσότερους από 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους, παραμένουν από τις πιο περιζήτητες στον δημόσιο τομέα.

Τα οικονομικά κίνητρα είναι επίσης σημαντικά. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι για θέσεις εργασίας AD-5 -ο ρόλος του διαχειριστή εισαγωγής αποφοίτων- κερδίζουν περίπου 6.000 έως 7.000 ευρώ το μήνα πριν από τα επιδόματα, ενώ οι αξιωματούχοι της Επιτροπής πληρώνουν φόρο ΕΕ αντί για εθνικό φόρο εισοδήματος, με αποτέλεσμα γενικά ελαφρύτερο φορολογικό βάρος και μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα.

Ωστόσο, αρκετοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το κύρος της εργασίας στην Επιτροπή δημιουργεί επίσης τις δικές του πιέσεις.

Αυτή η ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τους ίδιους, διεισδύει στην καθημερινή ζωή. Κάθε ενημερωτικό σημείωμα, έγγραφο πολιτικής ή δελτίο τύπου προσελκύει πολλαπλά επίπεδα έγκρισης.

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Οι αποφάσεις λαμβάνονται μέσω εκτεταμένων αλυσίδων email και διαδοχικών γύρων αναθεωρήσεων, ενώ οι αξιωματούχοι αισθάνονται την πίεση να αντιμετωπίσουν ακόμη και την καθημερινή εργασία με τον επείγοντα χαρακτήρα μιας γεωπολιτικής κρίσης.

Ένας αξιωματούχος στο γραφείο ενός επιτρόπου είπε ότι οι μέρες του συχνά ξεκινούν στις 7 π.μ. ή 8 π.μ. και τελειώνουν γύρω στις 7 μ.μ., με λίγο χρόνο μακριά από το γραφείο εκτός από το να συνοδεύουν τον επίτροπό του σε αποστολές.

Ένας άλλος, που εργαζόταν στις επικοινωνίες, θυμήθηκε περιστατικό κατά το οποίο έκλαιγε αργά το βράδυ λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας.

Κομισιόν: Ένα ποτ-πουρί εμπειριών

Το αν κάποιος απολαμβάνει την εργασία στην Επιτροπή, από την άλλη συχνά εξαρτάται από την τύχη.

Πρώτον, υπάρχει ο προϊστάμενος.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν ότι οι εμπειρίες μπορεί να διαφέρουν δραματικά ανάλογα με τον επίτροπο για τον οποίο εργάζεστε. Το υπουργικό συμβούλιο του Επιτρόπου για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, θεωρείται ευρέως εσωτερικά υποστηρικτικό, δήλωσαν αρκετοί αξιωματούχοι, ενώ άλλοι επίτροποι έχουν εσωτερική φήμη ότι επιτρέπουν την ανάπτυξη τοξικών εργασιακών σχέσεων, με εσωτερικές διαμάχες και παιχνίδια εξουσίας.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος στο γραφείο ενός επιτρόπου έχει γίνει διαβόητος μέσα στο Berlaymont για τις «φωνές» του στο προσωπικό, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους. Ένας υπάλληλος της DG ECHO, η οποία συντονίζει το ανθρωπιστικό πρόγραμμα της ΕΕ, δήλωσε ότι οι φωνές ήταν συνηθισμένες στη μονάδα τους.

Ένας άλλος πρώην αξιωματούχος θυμήθηκε έναν ανώτερό του να τον επιπλήττει για ένα έγγραφο που διέρρευσε μπροστά σε άλλους διευθυντές. Ένας αξιωματούχος είπε ότι ο προϊστάμενός του τον γρονθοκόπησε κατά τη διάρκεια ενός καβγά μετά τη δουλειά σε ένα μπαρ κοντά στο Berlaymont.

Αρκετοί δήλωσαν ότι δεν είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα διεκπεραιώνονταν οι καταγγελίες.

Η Γηραιά Κομισιόν

Έπειτα, υπάρχει ο παράγοντας της υποδομής.

Ενώ το Berlaymont έχει επωφεληθεί από εκτεταμένες ανακαινίσεις, άλλα γραφεία της Επιτροπής δείχνουν την ηλικία τους. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα του Ιουνίου, το προσωπικό του κτιρίου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας παραπονέθηκε ότι εργαζόταν χωρίς επαρκή κλιματισμό, σύμφωνα με εσωτερικές επικοινωνίες που είδε το POLITICO.

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Εν τω μεταξύ, στα κεντρικά γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DG COMP) στον Πύργο Madou, οι αξιωματούχοι ενημερώθηκαν να μην πίνουν νερό από ορισμένες βρύσες λόγω πιθανής μόλυνσης, ενώ τα συστήματα θέρμανσης και αποχέτευσης «δεν λειτουργούσαν στο επίπεδο που θα έπρεπε να περιμένουμε», παραδέχτηκε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής σε email που είδε το μέσο.

Στο Berlaymont, το προσωπικό στα χαμηλότερα επίπεδα εξοργίστηκε αφότου ο κλιματισμός απενεργοποιήθηκε εν μέσω καύσωνα , αλλά συνέχισε να λειτουργεί για τους ορόφους οκτώ και άνω, όπου στεγάζονται επίτροποι και ανώτεροι αξιωματούχοι. Ένας αξιωματούχος δήλωσε στο POLITICO εκείνη την εποχή ότι αυτό θύμιζε φεουδαρχία.

Οι εμπειρίες διέφεραν έντονα μεταξύ των διαφόρων θεσμικών οργάνων, αλλά πολλοί αξιωματούχοι περιέγραψαν την ίδια ένταση: παρέμειναν ελκυστικοί για την ουσία των ρόλων τους, ακόμη και όταν οι συνθήκες εργασίας τους αποδείχθηκαν πιο απογοητευτικές και εξαντλητικές από το αναμενόμενο.

Ενώ απολάμβαναν κρύα ζυμαρικά σε μια καφετέρια της Επιτροπής, ένας αξιωματούχος ρωτήθηκε αν ήταν ευχαριστημένος.

Είπε, σηκώνοντας τους ώμους του: «Είναι ενδιαφέρουσα δουλειά».