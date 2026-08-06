Παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας καταλόγισε η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης του Ηνωμένου Βασιλείου (ASA) για τις υπαίθριες αφίσες της ταινίας «Lee Cronin's The Mummy», επειδή παρουσίαζαν μια εικόνα που δημιουργούσε «τη ρεαλιστική εντύπωση ενός νεκρού παιδιού».

Η ASA παρενέβη έπειτα από μια σειρά καταγγελιών σχετικά με τη διαφημιστική εκστρατεία της κινηματογραφικής κυκλοφορίας της ταινίας από τη Warner Bros. Entertainment U.K. Ltd., η οποία προβλήθηκε τον Απρίλιο.

Η Αρχή ανέφερε ότι έλαβε 30 καταγγελίες, με πολλούς πολίτες να υποστηρίζουν πως οι διαφημίσεις ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικές και τρομακτικές τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες.

Οι αφίσες, που είχαν τοποθετηθεί στο Μετρό του Λονδίνου και σε άλλους υπαίθριους διαφημιστικούς χώρους, απεικόνιζαν σε κοντινό πλάνο μια μουμιοποιημένη γυναικεία μορφή με γκρίζο, σταχτί δέρμα, σκασμένα χείλη και το ένα μάτι πρησμένο και κλειστό. Η φιγούρα ήταν τυλιγμένη με ύφασμα που έμοιαζε με νεκρικό σάβανο και έφερε σύμβολα που παρέπεμπαν σε αιγυπτιακά ιερογλυφικά.

The U.K. Advertising Standards Authority has ruled that outdoor poster ads for “Lee Cronin’s The Mummy” have breached its code by presenting an image that gave “a realistic impression of a dead child.”



“The ASA received 30 complaints, many of whom believed the ads were… pic.twitter.com/0TxSMWQlnq — Variety (@Variety) August 5, 2026

Σύμφωνα με την ASA, τα χαρακτηριστικά της μορφής δημιουργούσαν «τη ρεαλιστική εντύπωση ενός νεκρού παιδιού», ενώ το ύφασμα που την περιέβαλλε ενίσχυε ακόμη περισσότερο αυτή την εικόνα. Επειδή οι αφίσες είχαν τοποθετηθεί σε σημεία προσβάσιμα στο ευρύ κοινό – μεταξύ άλλων στο Μετρό του Λονδίνου και σε χώρο ορατό από παιδικό σταθμό – η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν πιθανό να προκαλέσουν έντονη αναστάτωση σε μικρά παιδιά. Για τον λόγο αυτό έκρινε ότι οι αφίσες ήταν ακατάλληλες για υπαίθρια προβολή και παραβίαζαν τους κανόνες δεοντολογίας.

Η Warner Bros. υποστήριξε ότι η ουδέτερη έκφραση του προσώπου, το ανοιχτό μάτι και η απουσία σαρκοφάγου ή δεσμών ήταν συνειδητές επιλογές, ώστε η εικόνα να είναι λιγότερο σοκαριστική. Επισήμανε επίσης ότι η πολιτική της εταιρείας προβλέπει πως οι διαφημίσεις ταινιών τρόμου τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από σχολεία, αν και ο κανόνας αυτός δεν ισχύει για παιδικούς σταθμούς.

Η ASA διέταξε να αποσυρθούν οι επίμαχες αφίσες «στη μορφή για την οποία υποβλήθηκαν οι καταγγελίες» και κάλεσε τη Warner Bros. να διασφαλίζει στο μέλλον ότι διαφημιστικό υλικό που ενδέχεται να τρομάζει μικρά παιδιά δεν θα προβάλλεται σε χώρους όπου αυτά είναι πιθανό να το δουν.

Παράλληλα, η ASA απέρριψε ξεχωριστή καταγγελία σύμφωνα με την οποία οι αφίσες υποβάθμιζαν τη σημασία της απώλειας παιδιών ή των συνεχιζόμενων διεθνών συγκρούσεων. Έκρινε ότι το κείμενο που διευκρίνιζε πως επρόκειτο για διαφήμιση κινηματογραφικής ταινίας παρείχε επαρκές πλαίσιο, ακόμη κι αν ορισμένοι θεατές τη θεώρησαν κακόγουστη.