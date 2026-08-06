Τραμπ: «Προτιμώ συμφωνία με Ιράν - Ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Β’ Παγκόσμιο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη, την στιγμή που φέρεται να έχει βάλει στον «πάγο» ένα σχέδιο για επίθεση μεγάλης κλίμακας.

Μιλώντας στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονταν να εξαπολύσουν αυτό που χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», πριν –όπως ανέφερε– Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων.

«Ήμασταν έτοιμοι για τη μεγαλύτερη επίθεση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και οι Ιρανοί με κάλεσαν και μου είπαν: “Παρακαλώ, μην το κάνετε. Ας μιλήσουμε”», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι», πρόσθεσε ο Τραμπ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.