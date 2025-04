Θρίλερ στη Γερμανία: Συγγραφέας bestseller δολοφονήθηκε στον ποταμό Έλβα

Μία υπόθεση δολοφονίας εξετάζουν οι Αρχές στη Γερμανία, με θύμα τη συγγραφέα Αλεξάντρα Φρόλιχ.

Την πασίγνωστη συγγραφέα bestseller, βρήκε νεκρή τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/04) ο γιος της, με την αστυνομία να «βλέπει» ξεκάθαρη «δολοφονία» πίσω από από τη μυστήρια υπόθεση.

Σύμφωνα με το δίκτυο NDR, η 58χρονη δέχθηκε πυροβολισμό ενώ ήταν στο πλωτό σπίτι της στον ποταμό Έλβα.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση δολοφονίας ζητούν από κατοίκους της περιοχής να καταθέσουν για το αν είδαν ύποπτες κινήσεις γύρω από το σπίτι της συγγραφέως, τόσο το βράδυ της δολοφονίας όσο και τις προηγούμενες ημέρες.

Ταυτόχρονα οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται στον δράστη της δολοφονίας και το αν ήταν γνωστός στην ίδια αλλά και στο φονικό όπλο.

Για τον λόγο αυτό, δύτες ξεκίνησαν να «χτενίζουν» τον Έλβα, μήπως και ο δράστης πέταξε το όπλο στον ποταμό.

Γερμανία: Από δημοσιογράφος συγγραφέας

Η Αλεξάντρα Φρόλιχ ξεκίνησε ως δημοσιογράφος στην Ουκρανία όπου κυκλοφόρησε περιοδικό για γυναίκες.

Στη συνέχεια, εργάστηκε ως freelance δημοσιογράφος στη Γερμανία για περιοδικά πριν τελικά πάρει την απόφαση να επιλέξει τη συγγραφή.

Το συγγραφικό ντεμπούντο της έγινε το 2012 με το μυθιστόρημα «My Russian Mother – in – Law and other Catastrophes», το οποίο, όπως έλεγε, βασίστηκε στον γάμο της με έναν Ρώσο.

Το βιβλίο μπήκε στη λίστα των bestseller του Der Spiegel και μεταφράστηκε στα γαλλικά.

Ακολούθησε το 2016 το αστυνομικό μυθιστόρημα Death is a Certainty και το 2019 το Skeletons in the Closet.